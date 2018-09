Sparda-Banken leiten Vertragsverhandlungen mit FIDUCIA & GAD IT ein (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die acht Sparda-Banken Augsburg, Baden-Württemberg, Hamburg,Hessen, München, Nürnberg, Ostbayern und West haben sich einstimmigentschieden, zum künftigen Bezug von IT-DienstleistungenVertragsverhandlungen mit dem genossenschaftlichen Anbieter Fiducia &GAD IT zu führen. Zuvor hatte es eine intensive Vorprüfungsphasegegeben.Neben der Einleitung der nächsten Stufe der Transformation deseigenen Anbieters SDV-IT hat die Gruppe einstimmig beschlossen, einenGesamtvertrag mit dem genossenschaftlichen Anbieter FIDUCIA & GAD ITzu verhandeln.Angesichts der Entscheidung für Vertragsverhandlungen mit FIDUCIA& GAD IT erklärt der Vorsitzende des Verbandes der Sparda-Banken,Florian RENTSCH: "Hinter uns liegen sehr intensive Monate, in denenwir uns äußerst gewissenhaft mit der wichtigen Zukunftsentscheidung,wie sich die Sparda-Gruppe beim künftigen Bezug vonIT-Dienstleistungen ausrichten will, auseinandergesetzt haben. DieSchärfung des IT-Anforderungsprofils, bei dem das besondereSparda-Geschäftsmodell auf seine speziellen IT-Anforderungenuntersucht wurde, war Grundlage dafür, dass verschiedene Anbieter aufderen Leistungsfähigkeit und Entwicklungspotentiale geprüft sowieVorverhandlungen mit Dienstleistern geführt werden konnten. Wir habenuns hierbei bewusst vom Grundsatz 'Gründlichkeit geht vorSchnelligkeit' leiten lassen.""Das Zwischenergebnis bietet eine Ausgangsbasis für weiterführendeVerhandlungen mit der FIDUCIA & GAD IT, bei denen es in verschiedenenPunkten noch zu Vereinbarungen kommen muss. Wir gehen davon aus, dasswir in den kommenden Monaten mit der FIDUCIA & GAD IT eineVertragsgrundlage erarbeiten können, in der die noch offenen Punktegeklärt sind und die wir dann der Gruppe zur endgültigen Entscheidungvorlegen können."Über den Verband der Sparda-Banken:Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Mainist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als"Stabsstelle" ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen.Er betreut die rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen elfSparda-Banken sowie die anderen Mitgliedsunternehmen ingenossenschaftlichen rechtlichen, steuerlichen,betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellenAngelegenheiten.Über die Sparda-Gruppe:Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich undrechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland sowie mehrerenService-Gesellschaften wie der Sparda-Datenverarbeitung eG und derSparda-Consult Gesellschaft für Projekt- und InnovationsmanagementmbH. Mit insgesamt über 3,6 Mio. Mitgliedern und mehr als 4,2 Mio.Kunden gehören die Sparda-Banken zu den bedeutendsten Retailbanken inDeutschland. Die Sparda-Banken sind als genossenschaftliche BankenMitglied im Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR) und Teil der GenossenschaftlichenFinanzGruppe.Pressekontakt:Jascha HausmannPersönlicher Referent Vorstand & Public AffairsVerband der Sparda-Banken e.V.Tower 185 - 17. EtageFriedrich-Ebert-Anlage 35-3760327 Frankfurt am MainTel.: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 160Fax: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 190Mobil: +49 (0) 151 / 725 08 418EMail: jascha.hausmann@sparda-verband.deOriginal-Content von: Verband der Sparda-Banken e.V., übermittelt durch news aktuell