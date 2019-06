Sparda-Bank baut Versicherungsgeschäft aus

Stuttgart (ots) - Der Mangel an bezahlbaren Immobilienangeboten,höhere Kosten für gesetzliche Regulatorik, verändertesKundenverhalten und das Drängen weiterer Anbieter in dietraditionelle Bankenbranche waren in 2018 die Herausforderungen,denen sich die Sparda-Bank Baden-Württemberg stellen musste. Nebenden Ergebnissen des Geschäftsjahres 2018 verkündete der Vorstand aufder Vertreterversammlung in der Stuttgarter Liederhalle (18.06)einige Neuerungen, wie die Gründung einer neuenVersicherungsgesellschaft und die Möglichkeit eines digitalenBaufinanzierungsprozess."Die aktuellen Bedingungen am Markt sind trotz unsereserfolgreichen Geschäftsjahres für alle Banken sehr herausfordernd",berichtet Martin Hettich, Vorstandsvorsitzender der Sparda-BankBaden-Württemberg, auf der Vertreterversammlung 2019. Tech-Gigantenwie Google, Amazon und Apple, aber auch neue Startups wie N26 oderRevolut drücken in die traditionelle Banken- undVersicherungsbranche. Es sei davon auszugehen, dass solchePlattformen die Schnittstelle zum Kunden vermehrt besetzen wollen.Banken müssten daher entscheiden, ob sie künftig immeraustauschbarere Sparda-, Anlage- oder Kreditproduzenten für anderesein, oder ob sie zusätzlich selbst zum Plattformbetreiber undRundumversorger werden wollen. "Wir haben uns für Letzteresentschieden. Wir alle sind aktiv dabei, den Wandel und damit dieZukunft mitzugestalten", so der Chef der größten Genossenschaftsbankin Baden-Württemberg.Eine dieser Entwicklungen ist das Produkt "SpardaMyBaufi". DiePlattform gibt sowohl Kunden als auch Mitarbeitern die Möglichkeit,den kompletten Baufinanzierungsprozess digital abzuwickeln.Auch im Versicherungsgeschäft gibt es Neuerungen zu verkünden: AbJuli diesen Jahres wird die Sparda-Bank Baden-Württemberg ihrVersicherungsgeschäft über die Sparda-Versicherungsservice GmbHabwickeln - eine 100prozentige-Tochter der Sparda-BankBaden-Württemberg. Auf der dazugehörigen Plattform"meineVersicherungswelt" kann der Kunde seine gesamtenVersicherungsverträge online verwalten, Tarif- undLeistungsvergleiche erhalten und damit die kostengünstigste Lösungfür sich aussuchen. "Wir greifen dabei auf einen Pool von über 300Versicherungen zurück und finden mit einem eigenen Beraterteam imAuftrag des Kunden die passende Versicherung zum besten Preis für ihnheraus", erklärt Hettich.Die Zukunft aktiv mitgestalten"Die Zeit ist im Wandel. Die Digitalisierung ist der kritischeErfolgsfaktor der Zukunft. Nur wer die digitale Entwicklung nicht nuraufgreift, sondern auch ertragswirksam in das Geschäftsmodellintegriert, wird in Zukunft erfolgreich sein", erklärt der gebürtigeFreiburger und ergänzt: "Sicher ist: Der Kunde ist immer Ausgangs-und Mittelpunkt unserer Überlegungen. Ihn zu verstehen und damit nochbesser zufrieden zu stellen, ist unser primäres Ziel - über alleAnknüpfungen oder Kanäle."Über 16.000 neue Girokunden hat die Sparda-Bank Baden-Württembergim Jahr 2018 zu verzeichnen. Sowohl bei der Anzahl an Girokonten alsauch bei der Kundenentwicklung sei die Genossenschaftsbank aufWachstumskurs und konnte im Geschäftsjahr 2018 weitere Marktanteilehinzugewinnen. Als Grund für diese Entwicklung nannte der Sparda-Chefunter anderem das gebührenfreie Girokonto, das in der Branchemittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal sei. "Das gebührenfreieGirokonto ist eine wichtige monetäre Förderung unserer Mitglieder",so der Vorstandsvorsitzende der größten Sparda-Bank.Im vergangenen Jahr konnte die Genossenschaftsbank die Anzahl derHaushalte mit Girokonten um netto 7.160 erhöhen, so dass sie nunmehrüber 380.000 Haushalte mit einem Girokonto der Genossenschaftsbankbetreut. Der Großteil der Girokonten (76,2 Prozent) seien dabeiGehalts- und damit Hauptbankverbindungen. Neben den Girokonten stiegauch die Anzahl der Kunden und Mitglieder. 708.821 Kunden (+ 4.300Nettozuwachs) und 530.214 Mitglieder (+ 7.643 Nettozuwachs) hat dieSparda-Bank Baden-Württemberg im Jahr 2018 zu verzeichnen und istdamit weiterhin die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank inBaden-Württemberg.Einen Baum für jeden neuen GirokundenFür jeden Gironeukunden hatte die Sparda-Bank Baden-Württemberg imJahr 2018 einen Baum in heimischen Wäldern gepflanzt - als Zeichender Dankbarkeit und "zur Förderung der Nachhaltigkeit undLebensqualität in der Region, in der unsere Mitglieder leben", soMartin Hettich. Der Förderauftrag werde bei der Genossenschaftsbankals fester Bestandteil der Geschäftspolitik umfassend gelebt - nichtnur durch die Baumpflanzaktion. So seien im Jahr 2018 durch diegebührenfreie Kontoführung, Konditionsvorteile bei Einlagen undBaufinanzierungen und die Rückerstattung von Kartengebühren in Summe160 Euro an Vorteilen pro Mitglied generiert worden.Neue Filialöffnungen"Die Mitgliederförderung wird weiter im Mittelpunkt unserergesamten Geschäftspolitik stehen. Dazu werden weitereServiceverbesserungen und ausgewählte neue Filialstandortebeitragen", führt Martin Hettich weiter aus. Im Dezember 2018 wurdebereits eine neue Filiale in Biberach eröffnet - mit über 300Girokontoeröffnungen in den ersten Monaten. Geplant sei die Eröffnungeiner weiteren Filiale in Schwäbisch Hall noch in 2019. Hierfür istdie Genossenschaftsbank gerade auf Standortsuche. "Mit den neuenFilialen schließen wir zwei wichtige Lücken in Baden-Württemberg, indenen wir als Sparda-Bank Baden-Württemberg noch nicht in der Flächevertreten waren", erklärt der Sparda-Chef. Aktuell unterhält dieSparda-Bank 38 Filialen und 52 SB-Banken in Baden-Württemberg.Bilanz wieder auf WachstumskursDie Bilanzsumme stieg 2018 auf 13,7 Milliarden Euro (+ 226Millionen / 1,7 Prozent). Attraktive Anlagenprodukte der Sparda-BankBaden-Württemberg überzeugten trotz der aktuellen Niedrigzinsphase.So macht das Kreditgeschäft 77,1 Prozent, das Einlagengeschäft 89,8Prozent der Bilanzstruktur aus. Damit kann die Sparda-BankBaden-Württemberg das Kreditgeschäft weiter über die Kundeneinlagenfinanzieren."Wir freuen uns, wenn wir das Geld unserer Kunden zusätzlich nochgewinnbringend für sie vermehren können", so derVorstandsvorsitzende. Rund 30.000 Kunden hätten im Jahr 2018 bei derSparda-Bank Baden-Württemberg über ihren Vermögensaufbau gesprochen.Es ergaben sich gemeinsam mit ihrem Partner union investmentFondslösungen in Höhe von 307,5 Millionen Euro.Größter Baufinanzierer in der RegionMit 7.911 Neuzusagen über ein Volumen von 1,7 Milliarden Euro undeinem Kreditvolumen von 10,56 Milliarden Euro zählt die Sparda-BankBaden-Württemberg zum größten Baufinanzierer für den privatenWohnungsbau in Baden-Württemberg. Die Abschreibungen undWertberichtigungen belaufen sich auf knapp 0,01 % des Bestandes, waseine sehr gute Risikosituation im Kundenkreditgeschäft darstellt.Der Geschäftsertrag lag im vergangenen Jahr bei 205,7 MillionenEuro. Für 2018 ergibt sich ein Überschuss von 24,8 Millionen Euro.Die Dividende für Mitglieder bleibt mit 2,5% wie im Vorjahr stabil.Über den Gewinnsparverein kam im vergangenen Jahr eine Spendensummevon insgesamt 5,3 Millionen Euro zusammen. "Wir sehen dieNachhaltigkeit und Verlässlichkeit im Kerngeschäft auch in Zukunftals unser Erfolgsgarant. Die enge Verbundenheit von Mitarbeitern,Mitgliedern und Kunden schafft ein Klima des Vertrauens, von demnicht nur die große Sparda-Familie profitiert, sondern eben auchviele soziale Institutionen und Projekte in der Region", beendetMartin Hettich den offiziellen Teil der Vertreterversammlung.Über die Sparda-Bank Baden-Württemberg eGDie Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist mit rund 13,7 MilliardenEuro Bilanzsumme und über 530.000 Mitgliedern die größteGenossenschaftsbank in Baden-Württemberg und bundesweit diezweitgrößte. Sie ist 1999 aus der Fusion der Sparda-Banken inKarlsruhe (1896 gegr.) und Stuttgart (1899 gegr.) hervorgegangen. DieSparda-Banken wurden als Selbsthilfeeinrichtung für Beamte derEisenbahn, Post und Dampfschifffahrt gegründet. Der Spar- undDarlehensverein sollte seinen Mitgliedern bescheidenen Wohlstandmittels günstigen Konditionen ermöglichen. Dieses genossenschaftlichePrinzip gehört zu den Grundprinzipien der Sparda-Bank und wirdkonsequent umgesetzt. Die standardisierten Finanzprodukte sowie dasumfassende soziale wie kulturelle Engagement machen die Sparda-BankBaden-Württemberg in diesem Umfeld für ihre über 700.000 Kunden undüber 530.000 Mitglieder attraktiv. Die Förderung des wirtschaftlichenErfolges der Mitglieder bleibt das oberste Ziel. Aktuell unterhältdie Sparda-Bank 38 Filialen und 52 SB-Banken in Baden-Württemberg. ImJahr 2018 erreichte die Genossenschaftsbank laut KundenmonitorDeutschland zum 26. Mal in Folge Platz 1 bei der höchstenKundenzufriedenheit.Pressekontakt:Andreas Küchle, Sparda-Bank Baden-Württemberg eGTelefon: 0711/2006-1162Email: andreas.kuechle@sparda-bw.de,www.sparda-bw.de, www.spardawelt.dewww.twitter.com/SpardaBWOriginal-Content von: Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, übermittelt durch news aktuell