Sparda-Bank West setzt ihren Wachstumskurs auch 2016 fort / Ein Plus bei Baufinanzierungen, Kundeneinlagen und dem Jahresüberschuss (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Sparda-Bank West hat ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2016erfolgreich fortgesetzt. Das Institut legt damit bereits zum 14. Malin Folge positive Zahlen vor. Die Bilanzsumme wuchs auf 8,90Milliarden Euro (+ 3,2 %), die Kundeneinlagen stiegen auf 7,98Milliarden Euro (+ 2,9 %). Und auch bei den Baufinanzierungen, ihremwichtigsten Geschäftsfeld, konnte die größte regionaleGenossenschaftsbank Nordrhein-Westfalens erneut zulegen: DasGesamtvolumen lag zum Stichtag 31. Dezember 2016 bei 4,46 MilliardenEuro (+ 2,2 %). Für Manfred Stevermann, den Vorstandsvorsitzenden derSparda-Bank West, sind das "sehr erfreuliche Zahlen in für Bankennach wie vor recht schwierigen Zeiten".Die Rahmenbedingungen für dieses gute Ergebnis hatten sich imVergleich zum Vorjahr kaum verändert. Niedrige Zinsen, Regulatorikund Digitalisierung gehörten auch 2016 zu den größtenHerausforderungen, mit denen sich die Banken konfrontiert sahen."Dank unserer hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehrkonkurrenzfähiger Produkte und einer zeitgemäßen Strategie konntenwir uns im Wettbewerb wieder erfolgreich behaupten", sagt ManfredStevermann. Ablesen lässt sich das insbesondere an diesen Zahlen: DasErgebnis vor Steuern ist im Vergleich zum Vorjahr zwar um 1,5 Prozentauf 59,1 Millionen Euro gesunken, ihren Jahresüberschuss konnte dieBank aber auf 18,3 Millionen Euro (+ 3,9 %) steigern.Sparda-Bank West weiter einer der wichtigsten Baufinanzierer inNRWDas feste Fundament für diese positive Entwicklung legte die Bankwieder mit ihren Baufinanzierungen. In ihrem Kerngeschäft konnte sie2016 um 96 Millionen Euro (+ 2,2 %) auf einen Gesamtbestand in Höhevon 4,46 Milliarden Euro zulegen. "Hier wollen wir uns im laufendenGeschäftsjahr deutlich steigern", kündigt der Vorstandsvorsitzendean. "Bei Zins und Beratung werden wir für Bauherren, Wohnungskäuferoder Modernisierer weiter eine Top-Adresse in NRW bleiben", sagt er.Diese Position wolle die Bank "mit neuen digitalen Informations-,Beratungs- und Direktabschlussmöglichkeiten weiter festigen". Und miteiner Gesamtkapitalquote von 17,4 Prozent (+ 5,5 %) ist Wachstumweiter möglich.easyCredit neuer Sparda-Partner für KonsumentenkrediteBei den Konsumentenkrediten gab es im vergangenen Jahr den von derBank auch erwarteten weiteren Rückgang. Ihr Gesamtvolumen belief sichauf 113 Millionen Euro (- 13,1 %). Die Gründe für diese Entwicklungseien ebenfalls unverändert geblieben, erläutert Manfred Stevermann.Niedrige Sparzinsen und die Konkurrenz vieler weiterer Anbieter seien"einfach kein gutes Umfeld, um hier als einzelne Bank nachhaltigerfolgreich sein zu können". Vor diesem Hintergrund hatte dieSparda-Bank West einen Strategiewechsel eingeleitet, der zumJahresende 2016 termingerecht vollzogen wurde: Das Geschäft mitPrivatkrediten wird seit dem 1. Januar 2017 über die TeamBank AGabgewickelt, besser bekannt durch ihre Erfolgsmarke easyCredit. "Wirfreuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit diesem neuen Partner ausder Genossenschaftlichen FinanzGruppe, weil er unsere Werte teilt,weil die Konditionen fair sind und weil der Kreditabschluss auchwirklich easy ist", so der Vorstandsvorsitzende.Provisionen steigen, Zinsergebnis sinktDie Zinsen für Termingelder und Sparguthaben waren auch imvergangenen Jahr niedrig, das Vertrauen der Kunden in ihreGenossenschaftsbank allerdings blieb unverändert hoch. Gut ablesenlässt sich das an der erneut positiven Einlagenentwicklung. Ein Plusvon 227 Millionen Euro hob die Kundeneinlagen Ende 2016 auf insgesamt7,98 Milliarden Euro (+ 2,9 %). "Für den Vermögensaufbau und dieKonstruktion einer tragfähigen Altersvorsorge ist die schon so langandauernde Niedrigzinsphase eine echte Katastrophe", so ManfredStevermann, der seinen Kunden und Mitgliedern rät, über einenImmobilienerwerb oder andere Formen aktiver Geldanlage nachzudenken.Darum habe man die Kunden auch 2016 intensiv über Alternativen beider Zukunftssicherung beraten und auf diese Weise zugleich guteErgebnisse bei der Vermittlung von Mischfonds und Fondssparplänen vonUnion Investment und Monega erzielt. Die Vermarktung von Produktender anderen Finanzpartner insgesamt - dazu gehören auch SchwäbischHall, DEVK und Münchener Hypothekenbank - sowie die neuen Erlöse beiden Bank- und Kreditkarten sorgten bei der Sparda-Bank West imvergangenen Jahr für ein Provisionsergebnis in Höhe von 29,1Millionen Euro (+ 22,1 %). Dem gegenüber steht - wie erwartet - eingesunkenes Zinsergebnis von 145,0 Millionen Euro (- 8,2 %).Leichtes Plus bei Kunden und Mitgliedern trotz GebührendiskussionBei den Kunden- und Mitgliederzahlen gab es im vergangenenGeschäftsjahr nur geringe Steigerungsraten. 642.843 Kunden (+ 4.641 /+ 0,7 %) und 484.568 Mitglieder (+ 2.792 / + 0,6 %) waren es Ende2016. Einer der wichtigsten Gründe für dieses im Vergleich zu denVorjahren verhaltene Wachstum war aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden"die intensive Diskussion um die Einführung von vergleichsweisemoderaten Gebühren". Die aus Kundensicht wohl wichtigsten: Seit April2016 wird für die Bankcard ein jährliches Entgelt von 10 Euroberechnet und eine Standardkreditkarte kostet 40 statt zuvor 30 Europro Jahr. "Kontoführungsgebühren wie bei den meisten anderen Bankengibt es bei uns nach wie vor nicht", betont Manfred Stevermann. Mitihren 852 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, über 70 Filialen,preiswerten Produkten und starken Partnern sowie einem modernenmobilen Online-Banking biete die Bank zudem "einzigartige kostenloseZusatzleistungen, die im Jahr 2017 wieder deutlich mehr Menschen fürunsere genossenschaftliche Gemeinschaft begeistern werden", ist derVorstandsvorsitzende sicher.Genossenschaftliche Werte weiter sehr gefragtDass die Sparda-Bank West mit ihren besonderengenossenschaftlichen Werten wie Mitgliederförderung, Fairness undMitbestimmung positiv wahrgenommen wird, zeigten auch die 2016vorgelegten Ergebnisse einer von der Bank initiiertenKundenbefragung: 83,7 Prozent gaben an, ihre Bank als sympathischeGemeinschaft zu erleben, die Bankgeschäfte fair und einfach macht."Das ist eine tolle Startposition", sagt Manfred Stevermann, "für denweiteren Weg in eine erfolgreiche Zukunft." Gestaltet und gesteuertwird die Bank dann übrigens aus der komplett renoviertenUnternehmenszentrale am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Auch dieseHerausforderung wurde - übrigens bei laufendem Geschäftsbetrieb -2016 termingerecht vorangetrieben und wird im Frühjahr dieses Jahrespünktlich abgeschlossen sein.Über die Sparda-Bank WestDie Sparda-Bank West ist eine Genossenschaftsbank für Privatkundenund das siebtgrößte genossenschaftliche Kreditinstitut Deutschlands.Die Bank betreibt über 70 Filialen sowie spezialisierteImmobilienFinanzCenter in fast ganz NRW. Ziel der Sparda-Bank Westist es, Bankgeschäfte für die Kunden so einfach wie möglich zugestalten. Hochwertige Produkte und leistungsstarke Servicesüberzeugen ebenso wie ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabeiist die Sparda-Bank West mehr als eine Bank: Gemeinschaft hat einenhohen Stellenwert. 