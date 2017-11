Sparda-Bank Münster und Sparda-Bank West verhandeln über Fusion: Gemeinsam genossenschaftlich erfolgreich

Münster/Düsseldorf (ots) - Die Sparda-Bank Münster und dieSparda-Bank West streben einen Zusammenschluss an. Die Aufsichtsrätebeider Banken haben dafür jetzt grünes Licht gegeben. Die Institutewerden die begonnenen Fusionsgespräche nunmehr intensiv fortsetzenund die strukturelle, technische und kulturelle Zusammenführungvorbereiten. Die Chancen für einen erfolgreichen Abschluss bewertendie Vorstände beider Genossenschaftsbanken als ausgesprochen gut. Dieordentlichen Vertreterversammlungen der Sparda-Bank Münster und derSparda-Bank West werden im Juni 2018 abschließend über die Fusionberaten und entscheiden.Die neue Sparda-Bank West: ein Institut mit neuer strategischerGröße"Gemeinsam genossenschaftlich erfolgreich" lautet das Motto, mitdem die Banken ihre Fusionspläne überschrieben haben. Die Vorständebeider Kreditgenossenschaften sind sich einig: Im permanent härterwerdenden Finanzdienstleistungswettbewerb sind angesichts der immerstärkeren Regulierung und mit Blick auf die anhaltendeNiedrigzinsphase auf Dauer nur große Einheiten zukunftsfähig. Nacheinem gelungenen Zusammenschluss entsteht mit dem fusioniertenInstitut eine Bank mit genau dieser notwendigen strategischen Größe.Die neue Sparda-Bank West - unter diesem Namen wird das aus derFusion hervorgehende Institut firmieren - wird mit einer Bilanzsummevon rund 11,3 Milliarden Euro zur Nr. 2 der Sparda-Banken und zur Nr.4 unter den etwa 970 Genossenschaftsbanken in Deutschland. Rund 1.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 85 Filialen und über 727.000 Kundensorgen dann für eine hervorragende Ausgangsposition, um aktuellesowie zukünftige Herausforderungen wie das Niedrigzinsumfeld, dieDigitalisierung oder die Regulatorik erfolgreich zu bewältigen undweiter nachhaltig zu wachsen. Zugleich wird das neue Unternehmen nachder Fusion mit rund 630.000 Mitgliedern die mitgliederstärksteKreditgenossenschaft überhaupt in Deutschland sein. Mit demZusammenschluss der beiden Filialnetze entsteht ein starkvergrößertes Geschäftsgebiet, das dann fast ganz Nordrhein-Westfalenumfasst; zudem öffnet sich für das neue Institut mit denniedersächsischen Standorten der Sparda-Bank Münster ein Tor inRichtung Norden.Die Zukunft im Blick: Synergien nutzen, profitabler arbeitenSoforteffekte bei der Ertragskraft sind im Zuge der Fusion lautden Vorständen eher nicht zu erwarten. Schließlich kommen zweizusammen, deren Kundenfokus identisch und deren Produktweltweitgehend gleich ist. Perspektivisch aber wird die neue Sparda-BankWest dank der Fusion über eine nachhaltig noch stabilere Ertrags- undKapitalbasis verfügen. Sie wird Doppelinvestitionen vermeiden,Prozesse effizienter abbilden und ihren Kunden nicht nur noch mehrSicherheit, sondern auch langfristig exzellenteFinanzdienstleistungen zu nachhaltig fairen Konditionen anbietenkönnen.Kompetenzen bündeln: eine Bank, ein starkes TeamBeide Banken bündeln beim geplanten Zusammenschluss ihreKompetenzen. Und die liegen vor allem bei den 1.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern, die das Team der neuen, größeren Einheit bilden.Daher wird es im Rahmen der Fusion grundsätzlich keine Kündigungenoder Verlagerungen des angestammten Arbeitsplatzes geben. Das Gleichegilt für die Filialen. Auch hier soll es fusionsbedingt nicht zuSchließungen kommen. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind inbeiden Banken das wichtigste Kapital. Gemeinsam mit ihnen erfüllenwir die genossenschaftliche Idee mit Leben und wollen uns nochstärker auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichten. Denn deren Bedarfan guter und fairer Beratung hat erheblich zugenommen", sagt SilkeSchneider-Wild, die Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Münster.Düsseldorf wird Unternehmenssitz der fusionierten gemeinsamenBank, Münster soll als Zweigniederlassung ein weiterer Hauptstandortsein. Auch das künftige Vorstandsteam steht: Manfred Stevermann wirdden Vorsitz übernehmen, Andreas Lösing wird erster Stellvertreter,Silke Schneider-Wild zweite Stellvertreterin, Michael Dröge undDominik Schlarmann komplettieren den Vorstand. Martin Dietz undHermann-Josef Simonis werden Generalbevollmächtigte in der neuenBank.Die neue Sparda-Bank West: gemeinsame Werte, gemeinsam erfolgreichFür Manfred Stevermann, Vorstandsvorsitzender der Sparda-BankWest, ist bei allen technischen und strukturellen Fragen der Fusioneines ganz besonders wichtig: "Unsere beiden Banken passenhervorragend zusammen, weil wir die genossenschaftlichen Werte teilenund bereits seit Jahrzehnten im Verbund der deutschen Sparda-Bankeneng, vertrauensvoll und sehr erfolgreich zusammenarbeiten." EinBeispiel dafür ist die bereits heute einheitliche digitaleInfrastruktur - vom SpardaNet-Banking über die SpardaApps bis hin zuVertriebs- und Kommunikationskanälen. Die Gemeinsamkeiten geltenübrigens auch für die gewohnten Sparda-Partner: Von denFondsanlagelösungen von Union Investment über dieVersicherungsangebote der DEVK bis hin zu denFinanzierungsmöglichkeiten der Bausparkasse Schwäbisch Hall sind auchbei der neuen, größeren Sparda-Bank West alle an Bord.Über die Sparda-Bank MünsterDie Sparda-Bank Münster ist ein genossenschaftlichesKreditinstitut für Privatkunden. Die Bank betreibt in einemGeschäftsgebiet vom Ruhrgebiet bis zur Nordsee 16 Filialen undbetreut mit rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 146.000Mitglieder und Kunden. Hauptstandorte sind neben Münster alsFirmensitz Osnabrück und Oldenburg. Ende 2016 weist die Bank eineBilanzsumme von 2,4 Milliarden Euro auf.Über die Sparda-Bank WestDie Sparda-Bank West ist ein genossenschaftliches Kreditinstitutfür Privatkunden. Die Bank hat ihren Unternehmenssitz in Düsseldorf.Sie betreut mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 69Filialen sowie sieben spezialisierte ImmobilienFinanzCenter (IFC) infast ganz NRW. Ende 2016 hatte die Bank über 484.000 Mitglieder undrund 568.000 Kunden weist eine Bilanzsumme von 8,9 Milliarden Euroauf.Für weitere Informationen:Dr. Ulrike HüneburgSparda-Bank West eG, UnternehmenskommunikationLudwig-Erhard-Allee 15, 40227 DüsseldorfTelefon: 0211 23932-9120E-Mail: ulrike.hueneburg@sparda-west.deInternet: www.sparda-west.deOriginal-Content von: Sparda-Bank West eG, übermittelt durch news aktuell