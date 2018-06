Sparda-Bank Münster ebnet den Weg für die Fusion mit der Sparda-Bank West / Gemeinsam genossenschaftlich erfolgreich (FOTO)

Münster (ots) -Der angestrebte Zusammenschluss der Sparda-Bank Münster und derSparda-Bank West hat eine wichtige Hürde genommen. Die ordentlicheVertreterversammlung der Sparda-Bank Münster in der Weser-Ems-Hallein Oldenburg hat dem Vorhaben heute mit einer Mehrheit von 97,1Prozent der abgegebenen Stimmen zugestimmt. Anwesend waren 140Mitgliedervertreter der Genossenschaftsbank.Silke Schneider-Wild, Vorstandsvorsitzende der Sparda-BankMünster, spricht von einer historischen Entscheidung: "Bankenbrauchen künftig eine gewisse strategische Größe, um im Wettbewerb zubestehen. Zentrale Themen in unserer Branche wie die anhaltendeNiedrigzinsphase, die staatlichen regulatorischen Vorgaben und diefortschreitende Digitalisierung stellen vor allem kleine bis mittlereBanken vor große Herausforderungen.""Effizienter und profitabler"Silke Schneider-Wild verweist auf die konkreten Vorteile einerFusion der Sparda-Bank Münster mit der Sparda-Bank West:"Perspektivisch werden wir über eine stabilere Ertrags- undKapitalbasis verfügen, Doppelinvestitionen vermeiden und Prozesseeffizienter und profitabler abbilden können." Auf diese Weise werdedie Bank ihren Mitgliedern und Kunden nicht nur mehr Sicherheit,sondern auch langfristig exzellente Finanzdienstleistungen zunachhaltig fairen Konditionen anbieten können.Versicherungsvergleich im Deliktfall beschlossenDie Vertreterversammlung stimmte mit einer deutlichen Mehrheit von128 Stimmen dafür, das vorliegende Vergleichsangebot der Versichererzur Schadenregulierung im Deliktfall des ehemaligenVorstandsvorsitzenden anzunehmen. Mit dieser Zustimmung der gewähltenVertreterinnen und Vertreter wird das Vergleichspaket wirksam, dasZahlungen der Versicherer an die Genossenschaft in Höhe von 1,86 Mio.Euro vorsieht. Über dieses "Einigungspaket" hinaus kann die Bank beiBedarf weitere Ansprüche gegenüber dem ehemaligenVorstandsvorsitzenden geltend machen, aus der ihr möglicherweiseweitere Erlöse zufließen könnten.Schwierige ErtragslageDie Vertreterversammlung verabschiedete mit großer Mehrheit auchden Jahresabschluss der Sparda-Bank Münster für das Geschäftsjahr2017 und beschloss eine Dividendenzahlung - wie im Vorjahr - von zweiProzent. Das zurückliegende Geschäftsjahr sei für die Sparda-BankMünster sehr herausfordernd gewesen, führte die VorstandsvorsitzendeSilke Schneider-Wild aus. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungwie Niedrigzins, Digitalisierung, hohen regulatorischen Anforderungenund wachsendem Wettbewerbsdruck sei die Ertragssituation angespanntund bestenfalls als noch zufriedenstellend zu bezeichnen. Vor allemaufgrund der Niedrigzinsen ging das Zinsergebnis für dasGeschäftsjahr 2017 um 4,4 Prozent auf 26,9 Mio. Euro zurück. Miteinem Überschuss von 12,3 Mio. Euro konnte das Provisionsergebnisdeutlich verbessert werden. Das lag zum einen an der Einführung vonKonto-führungsgebühren zum Jahresbeginn 2017, zum anderen an einemweiter wachsenden Vermittlungsgeschäft. Der Jahresüberschuss für 2017fiel mit 1,6 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahr.Im Geschäft mit ihren privaten Bankkunden ist die Sparda-BankMünster durchaus ganz zufrieden. Aufgrund weiter gestiegenerSichteinlagen ihrer Kunden verzeichnete die Sparda-Bank Münster beiden Kundeneinlagen im vergangenen Geschäftsjahr ein Plus von 4,0Prozent auf 2,1 Mrd. Euro. Das Kreditgeschäft der Bank blieb mit 1,74Mrd. Euro nahezu gleich.Im vergangenen Jahr konnten 1.567 Baufinanzierungen mit einemVolumen von 192,1 Mio. Euro zugesagt werden. Bei denKonsumentenkrediten war die Entwicklung leicht rückläufig (-0,6Prozent). Mit dem neuen Angebot der Marke easycredit hat dieSparda-Bank Münster in diesem Geschäftsfeld einenerfolg-versprechenden Strategiewechsel vorgenommen.Die geplante Fusion mit der Schwesterbank zur neuen Sparda-BankWest sei mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit das entscheidendeProjekt, auf das man sich fokussiert habe. Das neue Institut wäre mitrund 630.000 Mitgliedern die mitgliederstärkste Kreditgenossenschaftin Deutschland. Mit einer Bilanzsumme von mehr als 11 Milliarden Eurostiege sie auf zur Nr. 2 unter den Sparda-Banken und zur Nr. 4 unterden derzeit noch rund 970 Genossenschaftsbanken insgesamthierzulande. Das Geschäftsgebiet würde fast ganz Nordrhein-Westfalenumfassen und bis Emden und Wilhelmshaven im nördlichen Niedersachsenreichen. 82 Filialen an 58 Standorten würden mehr als 726.000 Kundenbetreuen. Filialschließungen sind im Rahmen der Fusion nicht geplant.Neue Arbeitsplätze schaffenAls Unternehmenssitz der neuen Sparda-Bank West - unter diesemNamen soll das neue Institut firmieren - ist Düsseldorf vorgesehen,Münster soll als Zweigniederlassung ein weiterer Hauptstandort sein.Auch das geplante Vorstandsteam steht bereits. Die neue Bank wirdrund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. DerZusammenschluss soll insbesondere auch Synergien in derPersonalentwicklung möglich machen. Silke Schneider-Wild erläutert:"In den nächsten fünf Jahren gehen gut 100 Kolleginnen und Kollegenaltersbedingt in den Ruhestand. Neben der Nachbesetzung von Stellenwollen wir zudem neue Arbeitsplätze schaffen, zum Beispiel im BereichDigitalisierung." Und sie betont: "Die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter beider Banken begrüßen das Fusionsvorhaben und haben dieVorbereitungen des Zusammenschlusses tatkräftig unterstützt." ImRahmen der Fusion hat die Belegschaft eine Standort- undBeschäftigungszusage erhalten.Die jeweiligen Aufsichtsräte hatten bereits im November 2017grünes Licht für den Zusammenschluss gegeben. Am 27. Juni tagt inDüsseldorf die ordentliche Vertreterversammlung der Sparda-Bank West.Wenn auch dort mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen dieFusion befürworten, ist der Weg endgültig frei für die neue größereBank. Rechtswirksam wird sie dann mit öffentlicher Bekanntmachung derEintragung im Genossenschaftsregister voraussichtlich Anfang August.Über die Sparda-Bank MünsterDie Sparda-Bank Münster ist ein genossenschaftlichesKreditinstitut für Privatkunden. Die Bank betreibt in einemGeschäftsgebiet vom Ruhrgebiet bis zur Nordsee 15 Filialen undbetreut mit rund 235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr als142.000 Mitglieder und Kunden. Hauptstandorte sind neben Münster alsFirmensitz Osnabrück und Oldenburg. Ende 2017 weist die Bank eineBilanzsumme von knapp 2,5 Milliarden Euro auf.Für weitere Informationen:Ute CeweSparda-Bank Münster eG, UnternehmenskommunikationJoseph-König-Straße 3, 48147 MünsterTelefon: 0251 504-4600, mobil: 0171 7674659E-Mail: ute.cewe@sparda-ms.deInternet: www.sparda-muenster.deOriginal-Content von: Sparda-Bank West eG, übermittelt durch news aktuell