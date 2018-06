Sparda-Bank Hamburg eG: zufrieden stellendes Geschäftsjahr 2017 / positiver Ausblick auf 2018

Hamburg (ots) - Im Rahmen der diesjährigen Vertreterversammlungpräsentierte der Vorstandsvorsitzende Oliver Pöpplau vor denanwesenden Mitgliedervertretern und Gästen diebetriebswirtschaftlichen Zahlen des Jahres 2017. Zudem ging er aufdas Umfeld sowie die Rahmenbedingungen ein und gab einen positivenAusblick auf das Jahr 2018.Die Bilanzsumme stieg um 6,9 Prozent auf insgesamt 3,8 Mrd. Euro.Ein wesentlicher Wachstumstreiber war mit rund 460 Mio. Euro erneutdas starke Baufinanzierungsgeschäft. Das Kreditgeschäft insgesamtstieg gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro. "DasWachstum trägt zur Stabilisierung der Zinserträge und somit zurSicherung der nachhaltigen Wirtschaftlichkeit der Genossenschaftbei", so Pöpplau. Die Einlagen der Bank stiegen trotzNiedrigzinsphase um 6,9 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro. Aus demJahresüberschuss von 4,5 Mio. Euro wurde die Zahlung einer Dividendevon 1,5 Prozent von den Mitgliedervertretern beschlossen, sodass mehrals 910.000 Euro an die Mitglieder der Genossenschaft ausgeschüttetwerden und rund 3,6 Mio. Euro in die Rücklagen fließen.Das Jahresergebnis 2017 ermöglicht eine erhöhte Zukunftsvorsorgeund einen angemessenen Bilanzgewinn. "Insgesamt können wir mit demJahresschluss 2017 auf Vorjahresniveau zufrieden sein", so Pöpplauweiter.Für das Jahr 2018 plant die Bank erneut ein positivesbetriebswirtschaftliches Ergebnis auf Vorjahresniveau. DasKundenkreditgeschäft soll weiter ausgebaut werden. Insbesondere dieBaufinanzierungskompetenz, die zur Auszeichnung der Sparda-Banken als"Fairster Baufinanzierer" geführt hat, soll weiter umgesetzt werden.Zusammen mit der Sparda Immobilien GmbH wird ein Rundum-Service vomKauf, über die Finanzierung bis zum Verkauf von Immobilien angeboten.Daneben wird die Bank weiter an der Entwicklung ihrer digitalenAngebote arbeiten. Seit März bietet die Sparda-Bank Hamburg mit derEinführung von MeinInvest einen digitalen Anlage-Assistenten, einemsogenannten Robo-Advisor. Hierüber haben die Kunden Zugang zu einerzeitgemäßen Geldanlage, die sich aus einem fondsbasierten Portfoliozusammensetzt und im Rahmen einer Vermögensverwaltung professionellbetreut wird. Ende Juni wird die Bank ihren neuen Internetauftrittunter www.sparda-bank-hamburg.de live stellen.Trotz Digitalisierung wird die Bank weiterhin auf Filialen undderen Mitarbeiter als wesentlichen Anlaufpunkt für denBeratungsbedarf ihrer Kunden und Mitglieder setzen. Die Einführungvon Kontoführungsgebühren ist weiterhin nicht geplant.Pressekontakt:Dieter MiloschikLeiter Unternehmens- und MarkenkommunikationSparda-Bank Hamburg eGPräsident-Krahn-Straße 16-17, 22765 HamburgTel.: 040/ 550055 1910E-Mail: Dieter.Miloschik@Sparda-Bank-Hamburg.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuell