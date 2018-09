Sparda-Bank Hamburg Award 2018: 115.000 Euro für das Ehrenamt (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Sparda-Bank Hamburg eG hat am Montagabend im Rahmen einerfeierlichen Preisverleihung im Ernst-Deutsch Theater in Hamburg denSparda-Bank Hamburg Award 2018 für Sozial-, Umweltschutz- undSport-Projekte vergeben.Mit einer Fördersumme von insgesamt 105.000 Euro wurden 45Projekte von gemeinnützigen Vereinen und Institutionen aus der RegionHamburg, Schleswig-Holstein sowie Nordniedersachen gefördert undausgezeichnet. Daneben wurde ein Sonderpreis in Höhe von 10.000 Euroüberreicht. Gemeinsam mit der Kulturredaktion des HamburgerAbendblatts wurde das "Klabauter-Theater" für ihre Inklusionsarbeitprämiert. Die Fördermittel stammen aus den Zweckerträgen desGewinnsparvereins.Die Schirmherrschaft für den Award übernahm in diesem Jahr dieSenatorin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Frau Dr.Melanie Leonhard. "Sich für andere Menschen zu engagieren, ist einwertvoller Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Stadt. Ob im Sport,beim Umweltschutz oder im sozialen Bereich. Ehrenamt ist Ehrensache!Vielen Dank an die Sparda-Bank Hamburg für ihr hanseatischesEngagement".Als Moderator führte Yared Dibaba kurzweilig durch dieVeranstaltung. Musikalisch begleitet wurde der Abend durch dieSängerin Kat Wulff und die "Rats of Sankt Pauli". Die Preisverleihungerfolgte mit Unterstützung prominenter Paten: Ex HSV-Profi MarcellJansen im Bereich Sport, Botschafter der Loki Schmidt Stiftung JohnLangley für die Kategorie Umweltschutz sowie die Senatorin Leonhardfür die sozialen Projekte."Wir möchten mit dem Award einmal im Jahr den Menschen eine großeBühne für ihr geleistetes Engagement bieten, die sonst nicht immer imLicht der Öffentlichkeit stehen. Der Abend war nicht zuletzt durchdie vorgestellten Projekte und die engagierten Menschen dahinterbesonders emotional", so Stephan Liesegang, Vorstandsmitglied derSparda-Bank Hamburg.Dem Aufruf zur Bewerbung folgten deutlich mehr als 200Institutionen. Aus diesen Einreichungen wählte eine Fachjury 15Projekte aus. Die ersten Plätze wurden jeweils mit 5.500 Euro, dieZweitplatzierten mit 4.500 Euro, die 3. Plätze mit 3.500 Euro, die 4.Mit 2.500 Euro und die 5. Plätze mit 1.500 Euro finanziellunterstützt.Über 30 Projekte konnte öffentlich per Online-Voting abgestimmtwerden. Rund 52.000 Abstimmungen entschieden über die Platzierungen.Die Prämien reichten von 5.000 Euro für den ersten bis zu 500 Eurofür den 10. Platz.Die einzelnen Gewinner finden Sie unterhttps://www.sparda-bank-hamburg.de/award2018Pressekontakt:Sparda-Bank Hamburg eGDieter Miloschik, Telefon: (040) 550055-1910,E-Mail: Dieter.Miloschik@Sparda-Bank-Hamburg.deMarco Kruschke, Telefon: (040) 550055-1462,E-Mail: Marco.Kruschke@Sparda-Bank-Hamburg.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuell