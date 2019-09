Sparda-Bank Baden-Württemberg kooperiert mit R+V

Stuttgart/Wiesbaden (ots) - Die Sparda-Bank Baden-Württembergarbeitet beim Vertrieb von Altersvorsorge-Produkten künftig exklusivmit der R+V Versicherung zusammen. Es ist das erste Mal, dass eineSparda-Bank in Deutschland mit dem Versicherer derGenossenschaftlichen FinanzGruppe kooperiert."Mit der R+V Versicherung ist es uns gelungen, einenprofessionellen Kooperationspartner für Lebens- undRentenversicherungen zu finden", sagt Martin Hettich,Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg, und ergänzt:"Damit werden wir zum umfassenden Fürsprecher für unsere Kunden inSachen Geldanlage, Vorsorge und Absicherung.""Wir freuen uns sehr, die Sparda-Bank Baden-Württemberg als eineder größten auf Privatkunden spezialisierten GeldinstituteDeutschlands als Partner gewonnen zu haben", erklärt JensHasselbächer, Vertriebsvorstand der R+V Versicherung. "Unseregemeinsamen genossenschaftlichen Wurzeln sind für dieseZusammenarbeit eine hervorragende Basis. Die Kunden können vomumfassenden Altersvorsorge-Angebot der genossenschaftlichenFinanzGruppe profitieren."Die Sparda-Bank BW bietet ihren rund 708.000 Kunden künftig dasgesamte R+V-Portfolio an Produkten rund um Altersversorgung,Vermögensaufbau und Vermögensabsicherung direkt an. Schaden- undUnfallversicherungen können die Kunden über dieSpardaVersicherungsservice GmbH mit der unabhängigenVersicherungsplattform meineVersicherungswelt abschließen.Die Sparda-Bank Baden-Württemberg ist mit einer Bilanzsumme von13,7 Milliarden Euro, 700 Mitarbeitern sowie 89 Filialen undSB-Banken die größte ihrer Art hierzulande. Bundesweit gibt es elfSparda-Institute. Aus historischen Gründen - die Sparda-Banken sindEnde des 19. Jahrhunderts als Darlehnskassen der Eisenbahnergegründet worden - bestand bislang eine enge Bindung zu einem anderenVersicherer.Die R+V Versicherung zählt mit 8,6 Millionen Kunden zu den größtenVersicherern Deutschlands. Als Teil der GenossenschaftlichenFinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bietet die R+V ihren Kundenmaßgeschneiderte, innovative Versicherungslösungen. DieProduktpalette der R+V-Gesellschaften umfasst alle bekanntenVersicherungen für Privat- und Firmenkunden. Die R+V Gruppe erzielteim Jahr 2018 Beitragseinnahmen von 16,9 Milliarden Euro undbeschäftigte bundesweit mehr als 15.600 Mitarbeiter.Pressekontakt:Andreas KüchlePressesprecher und Marketingleiter der Sparda-Bank Baden-WürttembergeGAn Hauptbahnhof 370173 Stuttgartandreas.kuechle@sparda-bw.deTel.: 0711 2006 1162Original-Content von: Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, übermittelt durch news aktuell