"Spar-Strumpf" bleibt Trumpf / Niedrigzins regt Deutsche kaum zum Konsum an

Bonn (ots) - Wer spart, verliert derzeit oft Geld. Das ist für Viele dieschmerzhafte Wahrheit in Zeiten der extremen Niedrigzins-Politik der EZB. Dennbedenkt man, dass immer mehr Banken keine Zinsen mehr für Guthaben auf Giro- undTagesgeldkonten zahlen, dann verliert das Geld auf den Konten - auch mit Blickauf die stete Geldentwertung durch die Inflation - jeden Monat faktisch anKaufkraft. Dennoch: Sparen ist für mittlerweile fast zwei Drittel der Deutschenalternativlos - trotz der aktuellen extremen Zinssituation. Das zeigt dierepräsentative Studie der norisbank. So haben in 2019 62 Prozent der Befragtengenauso viel oder sogar mehr gespart als im Vorjahr - und die Zahl der Sparerist in den letzten Jahren sukzessive gestiegen (2017: 55,2 Prozent, 2018: 60,4Prozent, 2019: 62 Prozent). Doch was treibt die meisten Deutschen zu einemderartigen Sparverhalten?Das Jahr neigt sich dem Ende zu und viele Deutsche ziehen Bilanz - nicht nur inBeruf und Privatleben, sondern auch in Sachen Finanzen. Was bleibt von 2019? DasBedürfnis nach Sicherheit durch ein finanzielles Polster auf dem Konto wächstwieder deutlich. Für 56,6 Prozent der über 1.000 Befragten, die angegeben habengleich viel beziehungsweise mehr als im Vorjahr gespart zu haben, ist diesHauptmotivation fürs Sparen (2018: 53,2 Prozent). Schaut man sich dieseEntwicklung genauer an und vergleicht die Befragungsergebnisse nachunterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, so zeigt sich zum Teil ein sogar nochdrastischeres Bild. Vor allem bei Frauen stieg die Zahl von 52,4 Prozent in 2018auf mittlerweile 63,0 Prozent (Männer - 2019: 50,0 Prozent; 2018: 53,9 Prozent).Auch die Befragten in Thüringen und Sachsen setzen auffallend auf die Sicherheitdes "Spar-Strumpfs". Mittlerweile 66,7 Prozent (2018: 52,2 Prozent) schaffensich ein finanzielles Polster auf dem Konto, gefolgt von Berlin,Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt (63,6 Prozent; 2018: 50,0Prozent). Außerdem zeigt sich, dass gerade die Personen mit einemHaushaltsnettoeinkommen unter 2.500 Euro in 2019 zu 58,9 Prozent und mitsteigender Tendenz die Sicherheit des Geldes auf dem Konto zu schätzen wissen(2018: 48,1 Prozent).Unsicherheit bei der Geldanlage steigtDoch warum hortet ein nicht unbeträchtlicher Teil der "Sparer" in diesem Jahrmehr Geld auf dem Giro- beziehungsweise auf Tages- und Festgeldkonten? 26,6Prozent wissen aufgrund der aktuellen Finanzmarktentwicklung einfach nicht, wieund wo sie ihr Geld sinnvoll anlegen könnten (2018: 25,6 Prozent) - bei denbefragten 18- bis 29-Jährigen beklagt dies sogar fast jeder Dritte (30,0Prozent). Die Unsicherheit wächst vor allem in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern,Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die Befragten dort scheinen besonders ratlos:Wussten 24,5 Prozent im Jahr 2018 angesichts der damaligen Finanzsituationnicht, wie und wo sie ihr Geld gewinnbringend anlegen können, so sind es 2019bereits 36,4 Prozent.Knapp jeder Vierte gab in der aktuellen norisbank Umfrage zu, sich nicht mitAnlage- und Investitionsmöglichkeiten auszukennen (24,8 Prozent; 2018: 23,2Prozent). Dabei scheint grundsätzlich das Vertrauen in Anlagen wie Aktien wiederzu steigen. Nur noch 15,4 Prozent der Befragten haben in diesem Jahr keinVertrauen in solche Anlageformen gehabt. Im Vorjahr war dies noch bei jedemVierten der Fall (25,0 Prozent).Rekord-Niedrigzins kann Konsum nicht nachhaltig stimulierenDie extreme Zinssituation ändert dementsprechend nichts an der steigendenSpartendenz der Deutschen: Selbst der Anteil der Befragten, die weniger gesparthaben als im Vorjahr, nahm ab (2018: 39,6 Prozent; 2019: 38,0). Bemerkenswertdabei: Mehr als zwei Drittel der "Weniger-Sparer" hätten sich bei höheren Zinsennicht anders verhalten (67,2 Prozent; 2018: 64,3 Prozent). Nur 32,8 Prozentdieser Gruppe sagte, sie hätten bewusst mehr Geld ausgegeben beziehungsweiseweniger investiert - also mit Konsum auf die Zinspolitik reagiert. In 2018 gabendies nur 35,7 Prozent an. Die aktuelle Befragung der norisbank zeigt deutlich:Der historische Niedrigzins begeistert die Deutschen nicht für mehr Konsum,sondern scheint die Unsicherheit - und damit das traditionelle Sparverhalten -eher noch zu fördern.Über die UmfrageDie norisbank hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG 1.003Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ nach Alter und Geschlechtbefragt. Die Online-Befragung wurde im Oktober 2019 durchgeführt.