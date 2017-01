Mit Spannung erwartete Trump-Pressekonferenz beginnt

NEW YORK (dpa-AFX) - Im Trump-Tower in New York hat am Mittwoch die Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump begonnen.



Mit Spannung wird erwartet, ob Trump sich auch zu massiven, aber unbewiesenen Vorwürfen äußern wird, die von russischen Geheimdiensten stammen sollen. Mit den Informationen zu seinem Privatleben und geschäftlichen Beziehungen nach Russland sollen russische Dienste versucht haben, Trump erpressbar zu machen. Es ist die erste Pressekonferenz Trumps seit Juli 2016. Im November gewann er die Wahl. Noch nie hat ein gewählter US-Präsident so lange nach seinem Wahlsieg den Medien nicht Rede und Antwort gestanden./ki/DP/mis