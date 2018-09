Spannender Kongress: Osteopathie und Wissenschaft / 21. Internationaler Osteopathie-Kongress des VOD vom 5.-7. Oktober 2018 in Bad Nauheim

Bad Nauheim (ots) - Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage war fastjeder 5. Bundesbürger schon einmal beim Osteopathen, und 4 von 5Patienten zeigten sich mit dem Ergebnis zufrieden: Osteopathie istgefragt wie nie zuvor. Immer mehr Menschen setzen auf dieganzheitliche Medizin. Beim 21. Internationalen Osteopathie-Kongressdes Verbandes der Osteopathen Deutschland (VOD) beschäftigen sich dieTeilnehmer mit einem der Gründungsväter der Osteopathie, der der nochjungen Wissenschaft mit analytischer Brillanz einen Rahmen gab: Dr.Martin Littlejohn (1866-1947).Der 21. VOD-Kongress ist dem Denken und Schaffen dieses wachenGeistes gewidmet - unter dem Motto "JUSTLITTEJOHN" lädt der VOD vom05. bis 07. Oktober 2018 ins Hotel Dolce in Bad Nauheim ein. An derSchwelle zum 20. Jahrhundert entwickelte Dr. Martin Littlejohn einenosteopathischen Ansatz, der auch im 21. Jahrhundert unvermindertRelevanz hat. In Vorträgen und Workshops von renommierten Referentenwie z.B. Jane Eliza Stark DO (Kanada), Christian Fossum DO(Norwegen), Jo Buekens MSc DO (Belgien), Dr. med. Roger Weis(Luxemburg), Christian Hartmann und Dr. phil. Albrecht Kaiser DO(Deutschland) werden Littlejohns Lehren und Praktiken ausverschiedenen Perspektiven beleuchtet und in die heutige Zeitübertragen. Das umfangreiche Programm inklusive Get-together-Party,festlichem Abend und dem am 04. Oktober vorgeschaltetenwissenschaftlichen Tag in Kooperation mit der Akademie fürOsteopathie ist auf der Website www.osteopathie-kongress.deeinzusehen.Bereits am Donnerstag, 04. Oktober, präsentieren Osteopathen ab 16Uhr im Hotel Dolce neueste wissenschaftliche osteopathische Studienzu den Themen Knieschmerzen beziehungsweise Osteopathie beiVulvodynie vor der Akademie für Osteopathie. Am Sonntag, 07. Oktober,werden um 8.30 Uhr erste Ergebnisse der bundesweit größtenSäuglingsstudie zum Thema Osteopathie der Akademie für Osteopathie(AFO) und des Instituts für Gesundheitsforschung Bad Elster (DIG)vorgestellt.Hintergrund:Osteopathie ist eine ganzheitliche, eigenständige Form derMedizin, die Funktionsstörungen ausschließlich mit den Händendiagnostiziert und therapiert. Sie ist bei vielen Krankheitensinnvoll und behandelt vorbeugend.Der VOD wurde 1994 in Wiesbaden gegründet und hat mehr als 4300Mitglieder. Der älteste und mitgliederstärkste BerufsverbandDeutschlands verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: Die Etablierungdes eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstemNiveau, sachliche und neutrale Aufklärung über Osteopathie undQualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinausvermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen.Seitenverweise:https://www.osteopathie.de/forsa_umfragewww.osteopathie-kongress.deWeitere Informationen:Verband der Osteopathen Deutschland e.V.Untere Albrechtstraße 1565185 WiesbadenTelefon: 0 611 / 5808975 - 0info@osteopathie.dewww.osteopathie.dePressekontakt:Michaela WehrTel. 0 15 20 / 2 14 71 05presse@osteopathie.deOriginal-Content von: Verband der Osteopathen e.V., übermittelt durch news aktuell