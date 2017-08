Spannende koreanische Startups auf IFA NEXT zu erleben

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Koreas spannendste Startups werden auf der IFA 2017 ihrDeutschland-Debüt geben.Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das K-ICT Born2Global Centre,eine wichtige koreanische Regierungseinrichtung, kündigt dieTeilnahme einiger seiner Mitgliedsunternehmen an der IFA 2017 an. Dieweltweit führende Fachmesse für Unterhaltungselektronik undHaushaltsgeräte wird vom 1. bis 6. September 2017 in Berlinstattfinden.Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören Innomdle Lab(http://www.mysgnl.com/), Bagel Labs (http://www.bagel-labs.com/) undMINDs Lab (http://mindslab.ai/), wobei Innomdle Lab und Bagel Labsauf Einladung der IFA-Veranstalter dabei sein werden. Die IFANEXT-Ausstellungen sind in Halle 26a ausgerichtet, der Stand vonInnomdle Lab befindet sich auf Standfläche Nr. 209, der BagelLabs-Stand auf Nr. 130, und Stand von MINDs Lab ist auf Nr. 104b zufinden.Die von der IFA erstmalig in diesem Jahr eingeführte IFA NEXTbietet Startups, in Forschung und Entwicklung tätigen Instituten undglobalen Innovationsführern neuen Raum.Innomdle Lab ist das erste Spin-Off von C-Lab, einemStartup-Business-Programm von Samsung Electronics, und Innomdle LabsSgnl ist eine neue Art von smartem Armband, mit dessen Hilfe sichTelefonate führen lassen - es reicht dabei, den Finger ans Ohr zulegen. Sgnl lässt sich nicht nur mit Smartwatches (einschließlichSamsung Gear und Apple Watch), sondern auch mit allen herkömmlichenUhren verwenden. Da Sgnl den menschlichen Körper als Medium für dieÜbertragung der Schallwellen nutzt, können die Benutzer Anrufetätigen, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, dass die Leutein der Umgebung die Gespräche mithören könnten. Man hält sich einfachsanft eine Fingerspitze ans Ohr, um den Gesprächspartner am anderenEnde der Leitung zu hören, und spricht selbst in ein Mikrofon, das indas Smartwatch-Armband integriert ist. Die Anbindung läuft über dasSmartphone des Benutzers per Bluetooth. Das Gadget schaltet sichautomatisch bei ein- oder ausgehenden Anrufen ein und benötigtkeinerlei komplizierte Konfiguration. Die begleitende mobile Appermöglicht eine Benachrichtigungsfunktion für Anrufe, und mit demeingebauten Pedometer lassen sich auch die Schritte zählen.Sgnl wurde auf der CES 2016 in die Top 10 der Wearables gewähltund hat im Anschluss über die Crowdfunding-Plattformen vonKickstarter und Indiegogo erfolgreich Mittel in Höhe von 2,1Millionen USD aufbringen können.Innomdle Lab wird im Rahmen der IFA 2017 mit Sgnl S ein Modell fürpreisbewusste Kunden sowie ein in Richtung Premium-Produkt gehendesModell vorstellen, und macht das Telefonieren buchstäblich perFingerspitze möglich. Das Produkt kann ab sofort auf derIndiegogo-Website (https://igg.me/at/sgnl) vorbestellt werden.Weiterführender Link: www.born2global.comPressekontakt:Jina Leejlee@born2global.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/549276/B2G_Innomdle_Lab.jpgOriginal-Content von: K-ICT Born2Global Centre, übermittelt durch news aktuell