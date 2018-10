Spannende Wortgefechte rund um Nachhaltigkeit und Wissenschaft beim Finale des Europäischen Jugend-Debattierwettbewerbs (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Der Europäische Jugenddebattierwettbewerb EYDC 2018 (EuropeanYouth Debating Competition), eine Initiative des PetrochemieverbandesEPCA (European Petrochemical Association) und des Verbands derKunststofferzeuger PlasticsEurope fand jetzt seinen Höhepunkt mit demEuropafinale in Wien. Dort traten 30 Jugendliche im Alter von 16 bis19 Jahren und von Schulen und Universitäten aus neun EU-Länderngegeneinander an. Sie alle debattierten zum Leitthema "Leben, lernen,arbeiten und mobil sein in Smart Cities der Zukunft: mit oder ohneKunststoff und Petrochemie?" Das Finale war eingebettet in den 52.EPCA-Jahreskongress, und so hatten die 30 Finalistinnen undFinalisten drei Tage lang die einzigartige Gelegenheit, sich mitFachleuten aus der Branche sowie Persönlichkeiten aus Wissenschaftund Zivilgesellschaft über die Rolle von Chemie und Nachhaltigkeitfür smarte Metropolen der Zukunft auszutauschen.Am Ende gewannen zehn junge Rednerinnen und Redner den EYDC-Preis2018, von denen die fünf besten die Glückwünsche von Professor StevenChu, Stanford Universität und Physik-Nobelpreisträger von 1997,entgegennahmen. Chu war auch Festredner bei der Abschlusszeremoniedes EPCA-Jahreskongress in Wien, dem größten globalen Treffen derpetrochemischen Industrie in Europa. Die fünf dort gekürtenEYDC-GewinnerInnen sind: Matsuko Sano, Frankreich (1), Huda Daghem,Großbritannien (2), Giulia Dargenio, Italien (3), Leon Zrnic,Kroatien (4) und Jiawei Zhang, Frankreich (5).Nach den erfolgreichen europäischen Jugenddebattierwettbewerben inden Jahren 2016 und 2017 haben EPCA und PlasticsEurope nun erneut engmiteinander kooperiert, um Bildung in den MINT-Bereichen (Mathematik,Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu fördern. Dazuorganisierten sie eine Reihe von Debattierwettbewerben für jungeMenschen in Europa. Der EYDC-Wettbewerb begann im April 2018 undschloss mit dem europäischen Finale am Montagnachmittag, den 8.Oktober 2018 in Wien. In diesem Jahr nahmen mehr als 450 SchülerInnenund StudentInnen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren an neunLänderfinalen teil: neben Deutschland waren Belgien, Bulgarien,Frankreich, Großbritannien, Italien, Kroatien, Polen und Spaniendabei.In seiner Eröffnungsrede zum EYDC-Finale erklärte Marc Schuller,Präsident von EPCA und Executive Vice President von Arkema France,dass "viele Leute unterschätzen, wie erfrischend es ist, jungenMenschen zuzuhören. Der EYDC ist eine großartige Plattform für jungeKöpfe, ihre Ideen vorzubringen und sich mit Führungskräften derIndustrie auszutauschen. Und ich bin überzeugt, dass dieseJugendlichen schon heute die Welt mitgestalten und dies auch inZukunft tun werden." Karl-H. Foerster, Executive Director vonPlasticsEurope, erklärte zum Abschluss der Debatte in Richtung derjungen Rednerinnen und Redner: "Ich war von ihrenArgumentationsfähigkeiten sehr beeindruckt und von der Fähigkeit,ihre Argumente zu stützen. Mehr als die Hälfte der ausgewähltenTeilnehmer sind Mädchen und wir begrüßen ihre Teilnahme an derDebattenreihe und ihr Interesse an Naturwissenschaften und Technik.Diese jungen Schülerinnen und Schüler sind die Zukunft für unsereGesellschaft und Vorbilder für ihre Altersgenossen."HintergrundZiel des europäischen Jugenddebattierwettbewerbs EYDC ist es, dieBildung in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik,Naturwissenschaft und Technik) zu fördern, junge Menschen mit SoftSkills auszustatten und sie dazu zu bewegen, sich mit den Beiträgenvon Petrochemie und Kunststoff in Richtung einer emissionsarmenWirtschaft auseinanderzusetzen sowie über Nachhaltigkeit undRessourceneffizienz zu informieren. Diese Anliegen sind vonwesentlicher Bedeutung sowohl für die Zukunft der petrochemischen undKunststoff-Industrie als auch für die Wettbewerbsfähigkeit derEuropäischen Union (EU) insgesamt. Um das zu erreichen, haben EPCAund PlasticsEurope im Jahr 2016 die Wettbewerbsreihe EYDC(www.eydc.eu) ins Leben gerufen, die sich an junge SchülerInnen undStudentInnen aus der EU im Alter zwischen 16 und 19 Jahren richtet.Pressekontakt:EPCA AISBLNathalie DebuystCommunication and Education ManagerPhone: +32 (2) 741 86 66nathalie.debuyst@epca.euPlasticsEurope Deutschland e.V.Sven WeiheInformation und KommunikationPhone: +49 (0)69 2556 1307sven.weihe@plasticseurope.orgOriginal-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell