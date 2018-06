Spannende Projektentwicklung von Lidl: Moderne Nahversorgung und Übernachten direkt am Kiez (FOTO)

Neckarsulm/Hamburg (ots) -- Lidl-Neueröffnung in integriertem Standort in Hamburg,Holstenstraße- Projektentwicklung von Lidl, Realisierung Bauvorhaben durch May& Co.Nachverdichtung in Ballungsräumen: Lidl eröffnet eine neue Filialein einer Immobilie für die kombinierte Nutzung, dieses Mal inHamburg. Das von Lidl entwickelte und von May & Co. umgesetzteObjekt, vereint moderne Nahversorgung und Übernachten in direkterNähe zur bekanntesten Meile der Stadt, der Hamburger Reeperbahn. Am7. Juni startet der Verkauf in der neuen Lidl-Filiale im Erdgeschossder Holstenstraße 5-7, direkt darüber befindet sich auf fünfStockwerken ein Hotel.Nachhaltige Lösung für begehrtes Kiez-Grundstück -Projektentwicklung von LidlDas sechsstöckige, speziell auf dieses Grundstück zugeschnitteneObjekt mit bunt beleuchteter, heller Klinkerfassade und großenFenstern schließt die seit 1999 mit der Aufgabe des MöbelgeschäftsBrandes entstandene Nutzungslücke in der begehrten Kiez-Lage."Lange haben wir mit verschiedenen Investoren über eineNachnutzung des ehemaligen 'Möbel-Brandes'-Gebäude gesprochen. Wirfreuen uns, dass wir gemeinsam mit Lidl und May & Co. nun einetragfähige und nachhaltige Lösung gefunden haben. Der Westrand vonSt. Pauli ist ein Standort mit nicht ganz einfachenRahmenbedingungen. Wir sind uns sicher, dass hier ein Projektrealisiert wurde, das mit dem richtigen städtebaulichen Maßstab,einer hochwertigen Gestaltung und den richtigen Nutzungskomponentenauf diese Herausforderungen antwortet", betont Michael Mathe, Leiterdes Fachamts Stadt- und Landschaftsplanung im Bezirk Hamburg-Mitte.Das Projekt in der Holstenstraße hat Lidl gemeinsam mit demArchitekturbüro SKAI entworfen und das Grundstück nach erfolgterBaugenehmigung an den Investor May & Co. verkauft. Durch den Ankaufeines angrenzenden Grundstückes konnte May & Co. das Projektweiterentwickeln und Flächen optimieren. Trotz der aufwändigenRahmenbedingungen mit angrenzender Nachbarbebauung sowie einer großenTiefgarage konnte das Bauvorhaben innerhalb von 22 Monaten realisiertwerden. Lidl übernimmt die Einzelhandelsfläche mit rund 1.300Quadratmetern Verkaufsfläche im Erdgeschoss des Gebäudes als Mieter."Wir arbeiten bei ausgesuchten Bauprojekten eng mit externenPartnern und Investoren zusammen. Dadurch profitieren wir einerseitsvon der Fachkompetenz des jeweiligen Partners und senken andererseitsunsere Investitionskosten", erklärt Alexander Thurn, GeschäftsleiterImmobilien Lidl Deutschland. Michael May, Geschäftsführer von May &Co führt aus: "Lidl hat das Bauvorhaben mit der Projektentwicklungsehr gut vorbereitet. Aufgrund unserer langen Erfahrung bei derEntwicklung von Handelsimmobilien kennen wir die Anforderungenunserer Handelspartner und konnten uns bei der Detailplanung und beimBau selbst gegenseitig mit unserer Expertise sehr gut ergänzen."Die neue Lidl-Filiale ist vollständig barrierefrei, verfügt übereinen großzügigen Eingangsbereich mit bodentiefen Fenstern und einemhellen Verkaufsraum mit breiten Gängen, Backnische und attraktiverWarenpräsentation. Beim Bau wurde größten Wert auf Nachhaltigkeitgelegt: Die Verkaufsfläche und Nebenräume der Filiale kommen ohnefossile Brennstoffe aus. Ein integrales Anlagensystem wandelt dieAbwärme der Kühlmöbel in Heizenergie um. Gute Wärmedämmung und eineverbesserte Lüftungsanlage sparen weitere Energie ein. Moderne,energiesparende LED-Beleuchtung verringert den Stromverbrauch dieserFiliale um rund 42.000 Kilowattstunden sowie denKohlenstoffdioxidausstoß um etwa 17 Tonnen pro Jahr im Vergleich zuherkömmlicher Beleuchtung.Moderne Nahversorgung für Kiezbewohner und -besucherNachdem die alte Lidl-Filiale auf der Reeperbahn 2016 geschlossenwurde, trägt die neue Filiale entscheidend zur Nahversorgung vor Ortbei. Durch die kombinierte Nutzung aus Lidl-Filiale im Erdgeschossund einem Hotel in den fünf weiteren Geschossen wird dieNahversorgung in der direkten Umgebung gesichert und dertouristischen Bedeutung der Reeperbahn Rechnung getragen. 