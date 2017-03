Spannende Jobs für IT-Profis, Studenten und Absolventen / CeBIT 2017: Arvato präsentiert sich als attraktiver Arbeitgeber

Gütersloh/Hannover (ots) - Vom 20. bis zum 24. März präsentiertsich Arvato als attraktiver Arbeitgeber auf der CeBIT in Hannover.Die weltweit führende Leistungsschau der digitalen Wirtschaft ist fürdie Dienstleistungsexperten aus Gütersloh eine ideale Plattform, umdie weitreichenden Beschäftigungsmöglichkeiten zu präsentieren, dieArvato IT-Spezialisten, seien es erfahrene Profis, Studenten oderAbsolventen, bietet. Interessierte finden den Stand, auf dem sich indiesem Jahr alle Geschäftsbereiche, das heißt Arvato CRM Solutions,Arvato SCM Solutions, Arvato Finance Solutions und Arvato Systems,erstmals gemeinsam präsentieren, im Bereich "Job & Career" in Halle11, Nr. B19. Dort beantwortet ein Arvato-Team aus Personal- undIT-Experten alle Fragen rund um das Unternehmen und attraktiveStellenangebote.Unter dem Motto "Where you can bring out your best" lädt Arvatopotentielle Bewerber ein, die einzelnen Geschäftseinheiten desUnternehmens einmal genauer kennenzulernen. "Wir bei Arvato habennicht nur spannende Jobs zu bieten, sondern auch eineUnternehmensphilosophie, die auf Selbstständigkeit, Teamgeist undviel gestalterische Freiheit setzt", sagt Gerd Bührig,Personalkoordinator von Arvato. Bührig weiter: "Für dieanspruchsvollen Anforderungen, die unsere Auftraggeber tagtäglich anuns stellen brauchen wir jede Menge 'kluge Köpfe' in unseren Teams."Ob man ein "kluger Kopf" ist, können die Besucher direkt auf demArvato-Stand beim Mindball unter Beweis stellen. Mindball ist einSpiel, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten, um mittelsKonzentration, Entspannung und gedanklicher Fokussierung einen Ballzum Gegner rollen zu lassen. Es wird hierfür die Gehirnaktivität derKontrahenten über in einem Stirnband sitzende Biosensoren registriertund auf einen magnetisch gesteuerten Ball übertragen. Erreicht derBall das gegnerische "Tor", hat das Team gewonnen.Über ArvatoArvato ist ein international agierendesDienstleistungsunternehmen. Fast 70.000 Arvato-Mitarbeiterkonzipieren und realisieren für Geschäftskunden aus aller Weltinnovative und integrierte Lösungen für unterschiedlichsteGeschäftsprozesse entlang integrierter Dienstleistungsketten. Dieseumfassen Financial-, CRM-, SCM- und IT-Solutions. Arvato ist einUnternehmensbereich von Bertelsmann. Mehr Information unterwww.arvato.de.Pressekontakt:Arvato UnternehmenskommunikationCarl-Bertelsmann-Straße 27033311 GüterslohTelefon: +49 5241 80-41625Fax.: +49 5241 80-3315E-Mail: gernot.wolf@arvato.comOriginal-Content von: arvato, übermittelt durch news aktuell