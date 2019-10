Spanischer Energiekonzern Iberdrola steigert Gewinn dank Verkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

BILBAO (dpa-AFX) - Der spanische Energiekonzern Iberdola hat seinen Gewinn dank des Verkaufs des landesweiten Glasfasernetzes in den ersten neun Monaten gesteigert.



Unterm Strich verdiente Iberdrola mit 2,5 Milliarden Euro 21 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) stieg um 12 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro und lag damit knapp über den durchschnittlichen Schätzungen der Bloomberg-Analysten.

Der Umsatz lag mit 26,5 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahreswert. Sowohl das Netzgeschäft als auch die Erzeugung liefen gut, hieß es. Die Wasserkrafterzeugung sank in den ersten drei Quartalen zwar deutlich, jedoch wurde die Stromleistung bei Erdgaskraftwerken mehr als verdoppelt. Iberdrola geht weiterhin von einem zweistelligen Gewinnwachstum für das Gesamtjahr aus. Das Ziel hatte der Energiekonzern nach dem ersten Halbjahr angehoben./knd/bgf/nas