Spanische Wirtschaft wächst etwas stärker

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im ersten Quartal etwas erhöht.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei von Anfang Januar bis Ende März um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen, teilte das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid mit. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als in den Vorquartalen und als Analysten im Mittel erwartet hatten. Höher hatte das Wachstum zuletzt im zweiten Quartal 2017 gelegen.

Das Wachstum war breit angelegt: Die Konsumausgaben wuchsen um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, die Regierungsausgaben erhöhten sich um 0,4 Prozent. Die Investitionen der Unternehmen stiegen mit 1,5 Prozent besonders deutlich. Der Außenhandel trug ebenfalls zum Wachstum bei./bgf/jsl/fba