Spanische Regierung kauft CO2-Einsparungen von car2go (FOTO)

Stuttgart / Madrid (ots) -Im Kontext des Projekts CLIMA haben das spanischeUmweltministerium und car2go einen Vertrag über den Kauf und Verkaufvon sogenannten Emissionsgutschriften unterzeichnet, die vomweltweiten führenden Carsharing-Anbieter in Madrid generiert wurden.In den kommenden vier Jahren wird das spanische Büro für Klimawandeldie CO2-Einsparungen zertifizieren und car2go Iberia abkaufen. Dieeingesparten Emissionen werden zur Erreichung der nationalenEmissionsminderungsvereinbarungen mit der Europäischen Union und demKyoto-Protokoll beitragen.Valvanera Ulargui, General Director des spanischen Büros fürKlimawandel: "Wir schätzen es sehr, wenn Unternehmen wie car2goIberia ihren Einsatz für nachhaltige Projekte zeigen - vor allem,wenn es sich dabei um ein Pionier-Projekt in Sachen Klimawandel undurbane Mobilität handelt. Wir hoffen, dass dieses Beispiel Schulemacht. Denn moderne Mobilität in Städten zeichnet sich durchEffizienz und reduzierte Treibhausgasemissionen aus.""Das ist ein historischer Meilenstein für die Carsharing-Brancheund wir sind stolz darauf, ein Teil dessen zu sein. car2go ist nichtnur ein vollflexibler Service, der den öffentlichen Nahverkehr undandere Mobilitätsangebote ergänzt, sondern auch ein Instrument zurBekämpfung des Klimawandels. Der Vertrag unterstreicht dieVordenkerrolle beider Partner. Die spanische Regierung entwickeltinnovative Finanzinstrumente, um Treibhausgasemissionen zu mindern.Sie hat in car2go in Madrid, einer Stadt, die neben mehreren anderenBereichen auch die Elektromobilität unterstützt, einen perfektenPartner gefunden. car2go ist der Pionier und weltweite Marktführer imflexiblen Carsharing. Auch in Amsterdam und Stuttgart bietet car2goseinen Kunden reine Elektroflotten an", erklärt Thomas Beermann, CEOder car2go Europe GmbH.Verifizierter und neuartiger BerechnungswegDas spanische Büro für Klimawandel hat in Zusammenarbeit mitcar2go einen neuen Berechnungsweg zur CO2-Einsparung fürfree-floating Carsharing-Projekte erarbeitet. Zu diesem verifiziertenBerechnungsweg gehören die CO2-Einsparungen durch den Einsatz von 500Elektrofahrzeugen, wie auch die Einsparungen, die sich aus dem Teilender Fahrzeuge ergeben. Die Emissionseinsparungen werden jedes Jahrvon einer unabhängigen Prüfstelle überwacht und verifiziert. car2goin Madrid wird in den kommenden vier Jahren schätzungsweise 6.800Tonnen CO2-Einsparungen erzielen.Klimaschutzfonds für nachhaltige Wirtschaft und das Projekt"CLIMA"Durch den Erwerb der Emissionsgutschriften, die mit Projekten oderInitiativen zur Emissionsreduktion verbunden sind, stellt derKlimaschutzfonds für nachhaltige Wirtschaft Mittel bereit. Er räumtHindernisse für innovative Projekte aus dem privaten Sektor aus demWeg, um die spanische Geschäftstätigkeit in den Branchen, die mit derBekämpfung des Klimawandels in Zusammenhang stehen, anzukurbeln.Das Projekt "CLIMA" ist ein nationales, klimaschutzorientiertesFinanzinstrument mit dem Ziel eine Verlagerung der wirtschaftlichenAktivität hin zu emissionsarmen Modellen zu erreichen und so dazubeizutragen, die spanischen Emissionsminderungsziele zu erreichen.Daher unterstützt der Klimaschutzfonds für nachhaltige Wirtschaft innachhaltige Projekte aus dem privaten Sektor finanziell.car2go in Madridcar2go ist in Madrid im November 2015 gestartet und hat aktuellüber 145.000 Kunden. Um das vollelektrische free-floating Carsharingweiterzuentwickeln, beschloss car2go in Madrid eine völlig neueLadeinfrastruktur einzuführen, die aus in der Stadt verteiltenLadehubs besteht. Dieses einzigartige Pilotprojekt zeigt, wie dieHürden beim Start eines Carsharing-Service mit einer großenElektroflotte gemeistert werden können. In vielen Städten gibt es garkeine oder nur eine langsam funktionierende öffentlicheLadeinfrastruktur. Mit dem neuen Hub-basierten Ladekonzept kanncar2go seinen Kunden einen optimalen Service anbieten, da dieVerfügbarkeit der Autos durch kürzere Ladezeiten erhöht werden kann.