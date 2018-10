Spanische Großbank Santander verdient weiter gut

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander hat im dritten Quartal von guten Geschäften in Brasilien und Großbritannien profitiert.



Zudem gingen die Kosten zurück. Mit diesen beiden Faktoren konnten die Belastungen aus der Wirtschaftskrise in Argentinien und der deutlich gestiegenen Risikovorsorge im US-Geschäft ausgeglichen werden. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei deshalb leicht auf knapp zwei Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Mittwoch in Madrid mit. Damit verdiente das Institut, das zu den größten Geldhäusern Europas zählt, etwas mehr, als Experten erwartet hatten./zb/fba