Spaniens Wirtschaft weiter auf robustem Wachstumskurs

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Wirtschaft hat ihr vergleichsweise hohes Wachstumstempo im Sommer halten können.



Im dritten Quartal sei die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 0,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt INE am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten für die Monate Juli bis September mit diesem Zuwachs gerechnet.

Damit läuft der Aufschwung in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone weiter in stabilen Bahnen. Bereits in den beiden Vorquartalen war Spaniens Wirtschaft um jeweils 0,6 Prozent gewachsen. Im vergangenen Jahr gab es noch höhere Wachstumsraten.

Im Jahresvergleich meldete die Statistikbehörde für das dritte Quartal ein Wachstum um 2,5 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde die Erwartung von Analysten getroffen, nachdem Spaniens Wirtschaft auch im zweiten Quartal um 2,5 Prozent im Jahresvergleich zugelegt hatte. Details zum Wachstum in einzelnen Bereichen der spanischen Wirtschaft gab die Behörde in der ersten Schätzung nicht bekannt./jkr/jsl/fba