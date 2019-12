Spaniens Umweltministerin: Klima-Verhandlungen von Konflikten geprägt

MADRID (dpa-AFX) - Kurz vor der entscheidenden Schlussphase des Weltklimagipfels in Madrid sind die Verhandlungen nach Angaben der spanischen Regierung weiter von Konflikten geprägt.



"Was wir sehen, ist eine Diskrepanz zwischen Staaten, die Maßnahmen beschleunigen wollen (...), und solchen Ländern, die der Meinung sind, dass wir uns an das halten müssen, was im Pariser Klimaabkommen vereinbart wurde - obwohl wir von Wissenschaftlern hören, dass dies nicht genug ist und wir mehr tun müssen", sagte die spanische Umweltministerin Teresa Ribera am Freitag. In dem Pakt hatten sich die Staaten 2015 darauf geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.

Im nächsten Jahr müssen die einzelnen Staaten laut Paris-Abkommen ehrgeizigere Ziele vorlegen, jedoch haben viele Experten gefordert, bereits in Madrid ambitionierte Maßnahmen anzukündigen. Ribera betonte weiter, die Delegationen seien auch bei anderen wichtigen Punkten der Agenda noch "tief gespalten." Die zweiwöchige Konferenz soll eigentlich am Freitag zu Ende gehen, aber es wird erwartet, dass sich der Abschluss wegen der vielen offenen Fragen verzögert./cfn/ted/DP/stw