Spaniens Regierung: Festnahme von Puigdemont 'gute Nachricht'

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Regierung hat die Festnahme des ehemaligen katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont in Deutschland begrüßt.



Dies sei eine "gute Nachricht" und zeige, dass die Institutionen funktionierten, zitierte die spanische Nachrichtenagentur Europa Pres die stellvertretende Ministerpräsidentin Soraya Sáenz de Santamaría in einer ersten öffentlichen Reaktion der Regierung am Montag in Madrid.

Regierungschef Mariano Rajoy habe sich nach Puigdemonts Festnahme noch am Sonntag mit den Chefs anderer Parlamentsparteien beraten, zitierte Europa Press Regierungsvertreter. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Der 55-jährige Puigdemont war am Sonntag auf einer Autobahnraststätte in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Grundlage war nach deutschen Behördenangaben ein europäischer Haftbefehl, den Spanien ausgestellt hatte. Dort wird angesichts des hochumstrittenen katalanischen Unabhängigkeitsreferendums vom Oktober 2017 unter anderem wegen Rebellion gegen Puigdemont ermittelt. Nach seiner Absetzung war er nach Belgien geflüchtet. Niemand könne sich endlos über die Justiz lustig machen, sagte Sáenz de Santamaría.

Was genau in dem europäischen Haftbefehl steht, war zunächst nicht bekannt. Puigdemont sollte noch im Laufe des Montagnachmittags dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden. Über eine mögliche Auslieferung entscheidet die Justiz in Schleswig-Holstein./aae/DP/jha