Spanien wird Partnerland der Spielemesse Gamescom 2018

KÖLN (dpa-AFX) - Spanien ist in diesem Jahr das Partnerland der Gamescom in Köln.



Das Land werde sich nicht nur den Fachbesuchern, sondern auch allen anderen Spielefans auf der Computer- und Videospielmesse präsentieren, teilte die Koelnmesse am Donnerstag mit. Insgesamt erwarte man 16 Unternehmen aus Spanien.

Spanien ist den Angaben zufolge der viertgrößte Computer- und Videospielmarkt in Europa - nach Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Mehr als 5000 Programmierer, Künstler, Autoren und Unternehmer arbeiten in der Branche.

Die Gamescom ist eine der wichtigsten Gaming-Messen weltweit. In diesem Jahr läuft sie vom 21. bis zum 25. August. Im vergangenen Jahr war Kanada das Partnerland./idt/DP/he