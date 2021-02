MADRID (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem in Spanien bereits seit Längerem über "sichere Reisekorridore" debattiert wird, arbeitet die spanische Regierung nun an der Einführung von Impf-Zertifikaten gegen Covid-19. Gegenüber "Bild" (Mittwochausgabe) erklärte ein Sprecher der spanischen Botschaft auf die Frage, ob man geimpften Touristen das Reisen erleichtern wolle: "Die spanische Regierung arbeitet sowohl in der EU als auch in anderen internationalen Foren wie der OECD und der Welttourismusorganisation an der harmonisierten Einführung von Impf-Zertifikaten gegen Covid-19." So solle "die internationale Mobilität auf sichere Art und Weise" wiederhergestellt werden. Arturo Ortiz vom Spanischen Fremdenverkehrsamt Berlin sagte der "Bild": "Spanien will für den Tourismus, dass es eine sichere internationale Mobilität gibt."

Man vertraue darauf, "dass zu Beginn des Sommers eine normale Reise möglich sein wird."

