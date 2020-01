Spanien verletzt die Immunität katalanischer Europaabgeordneter

Berlin/Brüssel (ots) - Die Piratenabgeordneten im Europäischen Parlament und diekatalanischen Piraten haben letzte Woche eine Pressekonferenz abgehalten. Themawar die Inhaftierung des katalanischen Politikers Oriolo Junqueras, der 2019 zumAbgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt wurde. Die Piratenabgeordnetenforderten den Präsidenten des Europäischen Parlaments auf, den von Spanienerklärten Mandatsverlust Junqueras zu akzeptieren, ohne den Rechtsausschuss desEuropäischen Parlaments zu konsultieren.Die katalanischen Piraten haben ihrerseits Beschwerde bei der EuropäischenKommission eingelegt. Das Argument ist in beiden Fällen dasselbe: die Immunitäteines ordnungsgemäß gewählten Europaabgeordneten kann nicht durch ein nationalesGericht aufgehoben werden, sondern nur durch das Europäische Parlament selbst."Der Präsident des Europäischen Parlaments hat beschlossen, den Ausschuss fürRechtsangelegenheiten zu umgehen und keine Debatte im Plenum des Parlaments zugestatten. Spanien darf die Immunität eines ordnungsgemäß gewählten Mitgliedsdes Europäischen Parlaments nicht ignorieren, insbesondere wenn diese Immunitätvom Europäischen Gerichtshof bestätigt wurde. Dies ist ein sehr gefährlicherPräzedenzfall, der einer Schikanierung von Europaabgeordneten durchMitgliedsstaaten Tür und Tor öffnet", kritisiert Markéta Gregorová,Europaabgeordnete der tschechischen Piraten."Zweck der parlamentarischen Immunität ist es, dass gewählte Volksvertreterihrer demokratischen Aufgabe gerecht werden können, ohne von Regierung oderJustiz behindert zu werden. Der Fall von Oriol Junqueras ist rechtlich komplexund sollte vom Rechtsausschuss untersucht werden. Es ist bedauerlich, dass derspanische Oberste Gerichtshof den Europäischen Gerichtshof in diesem Fall nichtkonsultiert hat. Der europäische Gerichtshof hätte klären können, ob eine vorder Wahl eines Abgeordneten des Europäischen Parlaments eingeleitetesStrafverfahren per se von der Immunität ausgeschlossen ist, was ich bezweifle",ergänzt Dr. Patrick Breyer, Europaabgeordnete der Piratenpartei Deutschland undselbst Mitglied des Rechtsausschusses.Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4498594OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell