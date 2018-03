Spanien sucht Puigdemont wegen Veruntreuung und Rebellion

SCHLESWIG (dpa-AFX) - Der in Deutschland festgenommene katalanische Ex-Regierungschef Carles Puigdemont ist wegen des Vorwurfs der Rebellion und der Veruntreuung öffentlicher Gelder mit europäischem Haftbefehl gesucht worden.



Dies bestätigte eine Sprecherin der Generalsstaatsanwaltschaft in Schleswig. Puigdemont war am Sonntag auf einer Autobahnraststätte an der Autobahn 7 bei Schleswig festgenommen worden. Grundlage war nach deutschen Behördenangaben ein europäischer Haftbefehl, den Spanien ausgestellt hatte. Dort wird nach dem hochumstrittenen katalanischen Unabhängigkeitsreferendum vom Oktober 2017 unter anderem wegen Rebellion gegen Puigdemont ermittelt./gyd/DP/mis