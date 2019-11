Spanien-Wahl: EU-Kommission hofft auf schnelle Regierungsbildung

BRÜSSEL/MADRID (dpa-AFX) - Nach der Neuwahl in Spanien hofft die EU-Kommission auf eine rasche Regierungsbildung in Madrid.



Für Ministerpräsident Pedro Sanchez werde es nicht leicht, eine Mehrheit zu finden, sagte eine Kommissionssprecherin am Montag in Brüssel. Aber man hoffe, dass Spanien weiter eine aktive Rolle in Europa und auch darüber hinaus spielen könne.

Sanchez' Sozialisten waren bei dem Urnengang am Sonntag zwar wieder stärkste Partei geworden. Doch verpassten sie wie bereits bei der Abstimmung im April deutlich eine absolute Mehrheit. Stark zugelegt hat die rechtspopulistische Partei Vox. Auf die Frage, ob dieser Zuwachs der EU Sorge mache, sagte die Kommissionssprecherin: "Wir machen uns nie Sorgen, wenn Menschen abstimmen, das ist Demokratie."/vsr/DP/jha