Spanien: Verbraucherpreise steigen etwas stärker

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien sind die Verbraucherpreise im November wieder etwas stärker gestiegen.



Die nach europäischer Methode errechneten Lebenshaltungskosten (HVPI) lagen 0,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im Vormonat hatte die Teuerung noch 0,2 Prozent betragen.

Im Vergleich zum Vormonat stagnierten die Verbraucherpreise. Auch hier wurde die Erstschätzung bestätigt.

Die Jahresinflationsrate liegt in Spanien unter dem Schnitt der Eurozone. Diese hatte im November bei 1,0 Prozent gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig eine Inflation von knapp zwei Prozent an. Weil diese Rate schon lange nicht mehr erreicht wurde und zur Unterstützung des Wachstums betreibt die EZB eine sehr lockere Geldpolitik. Diese Politik wurde am Donnerstag auch durch die neue Präsidentin, Christine Lagarde, bestätigt./jsl/bgf/jha/