Spanien: TÜV Rheinland übernimmt Certio ITV / Übernahme von Certio ITV, S.L.U., Spanien / Geschäftsbereich Mobilität: zwölf neue Standorte für Fahrzeuguntersuchungen

Köln (ots) - TÜV Rheinland hat Certio übernommen, ein spanischesUnternehmen für Verkehrssicherheit und Mobilität. Diese strategischeAkquisition stärkt den Geschäftsbereich Mobilität mit zwölf neuenStandorten für Fahrzeuguntersuchungen: zwei auf Menorca und zehn inKatalonien.Certio ist Vorreiter in der Verbesserung der Mobilität und innachhaltiger Entwicklung und verfolgt den Anspruch auf Kundennähe,Unabhängigkeit und die beste Technologie. Das Unternehmen verfügtüber ein Netzwerk von zwölf Prüfstellen in Katalonien und Menorca undbeschäftigt 200 hochqualifizierte und erfahrene Mitarbeiter, dieeinen Umsatz von rund 20 Millionen Euro erzielen.In Spanien verfügt TÜV Rheinland über mehr als 30 Jahre Erfahrungund ist an 14 Standorten und 25 Prüfstellen in Madrid, Kastilien-LaMancha, Murcia, dem Baskenland und Navarra vertreten. Die Präsenz vonTÜV Rheinland in Katalonien mit Dienstleistungen aus den BereichenIndustrie Service, Systeme und Akademie wird nun durch dasMobilitätsgeschäft ergänzt.Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für TÜV Rheinlandin Spanien. "Diese Akquisition trägt zur Wachstumsstrategie unseresMobilitätsgeschäfts bei und stärkt unser bestehendes Netz vonPrüfstellen in Spanien", sagte Dr. Michael Fübi,Vorstandsvorsitzender TÜV Rheinland.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Hartmut Müller-Gerbes, Presse, Tel.: +49 2 21/8 06-4355Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell