Spanien: Inflationsrate steigt wie erwartet etwas

MADRID (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Spanien sind im Februar wie erwartet gestiegen.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sie sich nach europäischer Rechnung (HVPI) um 1,1 Prozent, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 1,0 Prozent gelegen.

Im Monatsvergleich stieg der HVPI im Februar um 0,2 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung bestätigt.

Auch in der Eurozone insgesamt ist die Inflationsrate laut jüngsten Angaben im Februar leicht gestiegen. Sie lag bei 1,5 Prozent. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an./jsl/jkr/jha/