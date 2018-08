Spanien: Inflationsrate stabil bei 2,3 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im Juli auf erhöhtem Niveau gehalten.



Wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid mitteilte, lagen die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) 2,3 Prozent über dem Stand im Vorjahresmonat. Dies entspricht einer ersten Schätzung und dem Wert im Vormonat. Höher war die Teuerung zuletzt im April 2017. Im Monatsvergleich fielen die Preise im Juli um 1,2 Prozent./bgf/jkr/fba