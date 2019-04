MADRID (dpa-AFX) - Die Lebenshaltungskosten in Spanien sind im April wieder etwas stärker gestiegen.



Wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid mitteilte, betrug die nach europäischen Standards (HVPI) berechnete Inflationsrate 1,6 Prozent, nach 1,3 Prozent im März. Analysten hatten eine Rate von 1,5 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich erhöhte sich die HVPI um 1,1 Prozent./bgf/jsl/fba