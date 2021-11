Spanien: Inflation zieht deutlich an

MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien hat deutlich angezogen.



Im Oktober erhöhten sich die Verbraucherpreise sowohl nach europäischer (HVPI) als auch nationaler Berechnungsmethode um 5,4 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Resultate der ersten Erhebung wurden leicht um 0,1 Punkte nach unten korrigiert.

In nationaler Rechnung sei es der höchste Preisanstieg seit 29 Jahren gewesen, erklärten die Statistiker. Zudem sei der Preisanstieg breit aufgetreten und habe fast alle Produktkategorien betroffen. Die Europäische Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt, betrachtet den Preisauftrieb bisher als zeitweilig und von Corona-Sonderfaktoren getrieben./bgf/jha/