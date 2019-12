Spanien: Inflation legt wieder zu

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation kurz vor dem Jahresende spürbar verstärkt.



Die nach europäischer Methode errechneten Lebenshaltungskosten (HVPI) lagen im Dezember 0,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid laut einer ersten Schätzung mitteilte. Im November hatte die Inflationsrate nur bei 0,5 Prozent gelegen.

Analysten hatten für Dezember mit einem stärkeren Anstieg der Teuerung gerechnet. Sie waren im Schnitt von eine Inflationsrate von 1,0 Prozent ausgegangen.

Die Jahresinflationsrate in Spanien näherte sich damit damit wieder dem Schnitt der Eurozone an. Diese hatte im November bei 1,0 Prozent gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig eine Inflation von knapp zwei Prozent an. Weil diese Rate schon lange nicht mehr erreicht wurde und zur Unterstützung des Wachstums betreibt die EZB eine sehr lockere Geldpolitik. Diese Politik wurde zuletzt durch die neue Notenbankpräsidentin Christine Lagarde bestätigt./jkr/mis