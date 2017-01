Spanien: Industrieproduktion steigt deutlich stärker als erwartet

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat der Aufschwung in den Industriebetrieben überraschend stark an Tempo gewonnen.



Im November sei die Industrieproduktion im Monatsvergleich um 1,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt INE am Mittwoch mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit September 2015. Bankvolkswirte hatten hingegen nur mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet, nachdem die Produktion im Vormonat um 0,1 Prozent zugelegt hatte.

Im Jahresvergleich wuchs die Industrieproduktion im November ebenfalls viel stärker als erwartet. In dieser Abgrenzung meldete INE einen Zuwachs um bereinigt 3,2 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg um 1,0 Prozent.