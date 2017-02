Spanien: Industrieproduktion fällt überraschend

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Industrieproduktion im Dezember überraschend gefallen.



Sie sei um 0,5 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mit. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im November hatte die Produktion noch um revidierte 1,5 Prozent zugelegt. Zunächst war ein Anstieg von 1,8 Prozent ermittelt worden.

Im Jahresvergleich wuchs die Industrieproduktion weniger als erwartet. Sie legte saisonbereinigt um 1,9 Prozent im Dezember zu. Erwartet wurde allerdings ein Anstieg um 2,8 Prozent. Bereits am Dienstag hatten auch die deutschen Produktionsdaten die Markterwartungen deutlich enttäuscht./jsl/jkr/das