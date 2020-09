Spanien: Industrie wächst weiter - Verbraucherpreise stagnieren

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Industrie hat sich im Juli weiter von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt.



Der Produktionszuwachs fiel zwar etwas schwächer aus als im Vormonat, er übertraf aber die Markterwartungen deutlich. Zum Vormonat sei die gesamte Herstellung um 9,3 Prozent gewachsen, teilte das nationale Statistikamt am Freitag in Madrid mit. Analysten hatten mit einem Zuwachs um lediglich 3,5 Prozent gerechnet.

Im Vormonat Juni war der Produktionsanstieg allerdings prozentual zweistellig und damit noch höher ausgefallen. Verglichen mit dem Vorjahresmonat lag die Herstellung im Juli immer noch 6,4 Prozent niedriger.

Unterdessen hat das Statistikamt vorläufige Inflationszahlen bestätigt. Demnach hat die nach europäischen Vorgaben berechnete Inflationsrate im August null Prozent betragen. Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent zurück./bgf/stk