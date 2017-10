Spanien: Gericht lädt Puigdemont vor

MADRID (dts Nachrichtenagentur) - Das Oberste Gericht Spaniens hat den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und 13 Mitglieder seiner Regierung vorgeladen. Sie sollen sich am Donnerstag unter anderem wegen "Rebellion" verantworten, teilte das Gericht am Dienstag mit. Puigdemont hält sich derzeit in Brüssel auf.

Am Nachmittag hatte er erklärt, wenn er bestimmte "Zusicherungen" von der spanischen Regierung erhalte, werde er nach Katalonien zurückkehren. Vorerst wolle er jedoch den Kampf für die Unabhängigkeit der Region vorerst von Brüssel aus führen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur