Spanien: Gericht erlässt internationalen Haftbefehl gegen Puigdemont

MADRID (dts Nachrichtenagentur) - Das spanische Staatsgericht hat am Freitag offiziell einen internationalen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und weitere Minister seiner ehemaligen Regierung erlassen. Puigdemont hält sich derzeit in Belgien auf. Sein Antrag, per Videokonferenz vor Gericht auszusagen, wurde abgelehnt.

Für mehrere Mitglieder seiner ehemaligen Regierung war bereits am Donnerstag Untersuchungshaft angeordnet worden. Das katalanische Regionalparlament hatte vergangene Woche für die Abspaltung Kataloniens von Spanien gestimmt, Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte daraufhin offiziell die Amtsgeschäfte von Puigdemont übernommen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur