Spanien: Energiepreise treiben Inflation

MADRID (dpa-AFX) - Steigende Energiepreise haben die Inflation in Spanien weiter angetrieben.



Im August erhöhten sich die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid mitteilte. Das Resultat lag über der Entwicklung im Vormonat und der durchschnittlichen Erwartung von Analysten für August von jeweils 2,9 Prozent.

Im Monatsvergleich stiegen Lebenshaltungskosten um 0,4 Prozent. Analysten hatten hingegen mit einer Stagnation gerechnet. Die Statistiker begründeten den zunehmenden Preisauftrieb vor allem mit steigenden Energiepreisen. Die Vergleichsbasis ist niedrig, da die Erdölpreise im Vorjahr nach einem Einbruch in der ersten Corona-Welle wesentlich tiefer lagen./bgf/nas