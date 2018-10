Spaniel: Fahrverbote - Bürgerliche Parteien mittlerweile auf AfD-Linie

Berlin (ots) - Anlässlich der Aktuellen Debatte zu Fahrverbotenerklärte der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, DirkSpaniel: "Die AfD wirkt. Die Politiker der anderen bürgerlichenParteien und der Verkehrsminister haben unsere Positionen nahezuidentisch wiedergegeben." Einen besseren Beleg für eine überzeugendeArgumente seitens der AfD könne es kaum geben.Spaniel wies nochmals darauf hin, dass CDU/CSU und FDP in derVergangenheit die entsprechenden Anträge der AfD zur Verhinderung vonFahrverboten abgelehnt hätten. Während sich die Regierungskoalitionzu einer vermeintlichen Lösung der Diesel- und Fahrverbots-Kriseselbst beglückwünscht, würden in den Städten Fakten geschaffen. VielePendler seien allerdings auf ihr Auto angewiesen.Spaniel warf insbesondere der SPD vor, manipulierte Fahrzeuge, dieüber Software-Updates bereits aktualisiert wurden, mit korrektzugelassenen Fahrzeugen in einen Topf zu werfen. "Das sind haltloseBeschuldigungen, die von eigenen Fehlern ablenken sollen." AuchNachrüstungssysteme würden nicht funktionieren, hielt erVerkehrsminister Scheuer vor: "Aus dem einfachen Grund, weil es sienoch nicht gibt."Er forderte von der Regierung erneut, die Standorte derMessstellen zu überprüfen, um repräsentative Werte zu erhalten.Spaniel begrüßte es, dass die Redner der CDU und der FDP im Plenumdieser Forderung der AfD zustimmten und "wir, wie in vielen anderenPunkten, somit auf einer Linie liegen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell