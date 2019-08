Spahns Gesundheitsnetz als verantwortungsfreie Zone

Hamburg (ots) - Welches Unternehmen ist für dieTelematik-Infrastruktur (TI) verantwortlich? Die gematik mbH? Solangedas nicht geklärt ist, gehen Gesundheitsdaten in ein schwarzes Loch -das kann nicht sein. Zurzeit gibt es keinen datenschutzrechtlichVerantwortlichen für die Telematik-Infrastruktur der elektronischenGesundheitskarte - so, wie es die Datenschutzgrundverordnung fordert.Mit der elektronischen Gesundheitskarte sollen hunderttausende Arzt-,Zahnarzt- und Therapeutenpraxen, Krankenhäuser, Apotheken undKrankenkassen im Gesundheitswesen vernetzt werden. Dazu dient dieTelematik-Infrastruktur. An diesem Netzwerk, die mehrere Plattformenund Zonen umfasst, sind zahlreiche Unternehmen, Konsortien undRechenzentren beteiligt. Unvorstellbare Mengen vertraulicherPatientendaten soll die TI nach ihrer Fertigstellung übermitteln,speichern, verarbeiten.Über datenschutzrechtliche Vorgaben sahen die Konstrukteure desNetzwerks großzügig hinweg. Die Verarbeitung sensibler Daten ingroßem Umfang erforderte bereits nach dem Bundesdatenschutzgesetzeine "Vorabkontrolle" durch die "verantwortliche Stelle". Diese gabes jedoch nicht. Seit Inkrafttreten der europäischenDatenschutzgrundverordnung ist eine noch ausführlichereDatenschutzfolgenabschätzung (DSFA) vorgeschrieben, die die Risikenund möglichen Folgen für die persönlichen Rechte und Freiheiten derBetroffenen bewertet. Die TI wurde jedoch ohne jeglichedatenschutzrechtliche Vorab-Prüfung ausgerollt und bereits als ersteAnwendung der Versichertenstammdatenabgleich in Betrieb genommen."Wenn offensichtlich die datenschutzrechtlichen Bedingungen fürdie TI nicht erfüllt sind, müsste eine vorübergehende oder endgültigeBeschränkung der Verarbeitung verhängt werden (Art 58 DSGVO)", meintDr. Elke Steven von der Digitalen Gesellschaft e.V. "DieDatenschutzfolgenabschätzung muss von einem unabhängigen,interdisziplinären Team erstellt werden, das sich um den Schutz derGrundrechte der Betroffenen kümmert."Für Ärzte ergäben sich handfeste Probleme, bemerkt Dr. med. SilkeLüder, Stellvertretende Bundesvorsitzende der Freien Ärzteschaft e.V."Wir sind ja gehalten, für unsere Praxen eineDatenschutzfolgenabschätzung zu machen. Nur: Wie sollen wireinschätzen, welchen Risiken Patientendaten ausgesetzt sind, wenn wirsie in die Telematik-Infrastruktur übermitteln? Dafür gibt es jagerade keine Datenschutzfolgenabschätzung. Und angesichts derorganisierten Verantwortungslosigkeit seitens der Betreiber könnenÄrzte nur zu dem Schluss kommen, ihre Praxen nicht anschließen zulassen."Gesundheitsminister Spahn will nun mit der Brechstange allegrundsätzlichen Bedenken und Probleme aus dem Weg räumen. Mit dem vomKabinett verabschiedeten "Digitale Versorgungs-Gesetz", über das imHerbst das Parlament entscheiden muss, wird Wirtschaftsförderung aufKosten der Versicherten betrieben. Auch daran ist Kritik notwendig.In Bezug auf die Verantwortlichkeit für die TI fordern dieDatenschutzorganisationen:- Feststellung der datenschutzrechtlich verantwortlichen Stellefür die TI zwecks Benennung eines Datenschutzbeauftragten undDurchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung- Erstellung einer Datenschutzfolgenabschätzung für die TI undjede ihrer Anwendungen- Der Bericht dieses Datenschutzbeauftragten sollte veröffentlichtwerden- Aufhebung von Sanktionen gegen Ärzte, die ihre Praxen aufgrundvon Datenschutzbedenken nicht an die TI angeschlossen haben- Klare Haftungsregelungen zur Entschädigung Betroffener, derenDaten aus der TI oder (unter Ausnutzung der TI) aus denangeschlossenen "Primärsystemen" der Ärzte, Apotheken undKrankenhäusern entwendet wurden- Solange die Voraussetzungen für einen rechtskonformen Betriebnicht vorliegen, darf die TI nicht betrieben werdenTätigkeitsbericht 2017 und 2018 zum Datenschutz - 27.Tätigkeitsbericht - des Bundesbeauftragten durch denBundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit:http://ots.de/XcpiGp (S. 59)Unterstützende Organisationen:Die Aktion "Stoppt die e-Card" www.stoppt-die-e-card.de ist einbreites Bündnis von mehr als 50 Bürgerrechtsorganisationen,Datenschützern, Patienten und Ärzteverbänden. Die Bündnispartnersehen in der elektronischen Gesundheitskarte eine Gefahr für dieärztliche Schweigepflicht, die informationelle Selbstbestimmung derBürger und für eine gute medizinische Versorgung. Das Bündnis istseit 2007 aktiv.Die Digitale Gesellschaft e.V. www.digitalegesellschaft.de ist eingemeinnütziger Verein, der sich seit seiner Gründung im Jahr 2010 fürGrundrechte und Verbraucherschutz im digitalen Raum einsetzt. ZumErhalt und zur Fortentwicklung einer offenen digitalen Gesellschaftengagiert sich der Verein gegen den Rückbau von Freiheitsrechten imNetz und für die Realisierung digitaler Potentiale bei Wissenszugang,Transparenz, Partizipation und kreativer Entfaltung.Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) www.freie-aerzteschaft.de ist einVerband, der den Arztberuf als freien Beruf vertritt. Er wurde 2004gegründet und zählt mehr als 2.000 Mitglieder: vorwiegendniedergelassene Haus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze.Vorsitzender des Bundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe inEssen. Ziel der FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient undArzt im Mittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrtbleibt.LabourNet Germany: www.labournet.de Treffpunkt für Ungehorsame,mit und ohne Job, basisnah, gesellschaftskritischDer Verein Patientenrechte und Datenschutz e.V. ist einZusammenschluss von Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen, dersich für die Wahrung der Patientenrechte im Zeitalter derDigitalisierung einsetzt. Dazu analysieren wir die Risiken, die sichaus der elektronischen Gesundheitskarte in Verbindung mit dergeplanten digitalen Vernetzung im Gesundheitswesen (sog."Telematikinfrastruktur") sowie anderen Formen der Verarbeitung undVerwendung sensibler Patientendaten ergeben. Hieraus entwickeln wirAnsätze zur Minimierung dieser Risiken.dieDatenschützer Rhein Main www.ddrm.de - eine lokale Gruppe desArbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und Partner der Aktion: Stopptdie e-Card!. Die aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind u. a. dieunzulässige Videoüberwachung des öffentlichen Raums; dieelektronische Gesundheitskarte (eGK) und die Digitalisierung desGesundheitswesens, der Sozialdatenschutz, z. B. bei Job-Centern unddie Überwachung durch Geheimdienste und andere staatliche Stellen.Pressekontakt:presse@freie-aerzteschaft.deOriginal-Content von: Freie Ärzteschaft e.V., übermittelt durch news aktuell