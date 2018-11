Spahn wirbt für offensive Auseinandersetzung mit AfD

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich für den CDU-Vorsitz bewirbt, hat für eine offensive Auseinandersetzung mit der AfD geworben. "Die AfD hat im Moment mehr Angst vor uns als umgekehrt", sagte Spahn der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe). "Ich würde als CDU-Vorsitzender in die AfD-Hochburgen gehen und die offene Diskussion anbieten", hob er hervor.

Er sei sicher, "viele AfD-Wähler wieder in die bürgerliche Mitte ziehen" zu können. Spahn, dem Meinungsforscher derzeit nur Außenseiterchancen einräumen, unterstrich, dass er seine Kandidatur aufrecht erhalten werde. "Natürlich. Am Ende entscheiden nicht Umfragen oder Journalisten, sondern am 7. Dezember 1.001 Delegierte auf dem Hamburger CDU-Bundesparteitag", sagte er. "Ich fühle mich gut getragen und unterstützt", fügte er hinzu. Spahn wird sich heute auf einer CDU-Regionalkonferenz in Bremen zusammen mit seinen Mitbewerbern Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz den Fragen der Unionsbasis stellen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur