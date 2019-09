"Spahn wirbt im Ausland um Pflegekräfte und Maas verhindert die schnelle Einreise" / bpa-Präsident Meurer fordert Außenminister auf, Wartezeiten für Visumantragstellung zu verkürzen

Berlin (ots) - "Während Bundesgesundheitsminister Spahn im Kosovound anderen Ländern um dringend benötigte Pflegekräfte fürDeutschland wirbt und den Einreiseprozess beschleunigen möchte, lässtAußenminister Maas zu, dass die Fachkräfte ausgebremst werden, weilsie mehr als ein Jahr auf einen Visum-Termin in den Botschaftenwarten müssen. Das ist ein Skandal!" Das hat Bernd Meurer, Präsidentdes Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa),anlässlich der gestrigen Fragestunde des Bundestages erklärt.Auf Anfrage der Abgeordneten Filiz Polat (Bündnis 90/Die Grünen)hatte Michelle Müntefering, Staatsministerin im Auswärtigen Amt,berichtet, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres 18.584 Visaanträgeim Rahmen der Westbalkanregelung bearbeitet und rund 75 Prozentpositiv beschieden worden seien. Sie räumte jedoch ein, dass dieWartezeiten auf einen Termin zur Visumantragsstellung "an allenVisastellen in den Westbalkanstaaten mit Ausnahme von Montenegro beiüber einem Jahr" liegen.bpa-Präsident Meurer: "Eine solch lange Wartezeit für einen Terminzur Beantragung eines Visums konterkariert die Bemühungen vonMinister Spahn genauso wie die des bpa, die Pflege in Deutschlandsicher zu stellen, indem auch ausländische Fachkräfteschnellstmöglich nach Deutschland geholt werden. Angesichts unsererVersorgungsprobleme in der Pflege können wir uns das schlichtwegnicht leisten. Wir fordern daher Außenminister Maas dringend auf,schnellstens für Abhilfe zu sorgen und mehr Personal in denBotschaften für die Bearbeitung der Visaanträge bereit zu stellen.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in diepflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell