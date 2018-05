Spahn verteidigt Pläne für mehr Ärzte-Sprechstunden

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

ERFURT (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die geplante Ausweitung der Praxis-Sprechstunden für Kassenpatienten gegen Kritik der Ärzte verteidigt.



Man sollte in der Frage, wie schnell gesetzlich Versicherte Termine bekommen, nicht von einen "gefühlten Problem" reden, sagte er am Dienstag beim Ärztetag in Erfurt. Die große Koalition will die Mindestzahl der Sprechstunden für gesetzlich Versicherte von 20 auf 25 pro Woche erhöhen.

Er wisse, dass "die übergroße Zahl" der Mediziner mehr anbiete, sagte der Minister. Dies solle daher nicht als Generalverdacht empfunden werden, sondern "als eine Ermunterung für diejenigen, die es noch nicht machen". Spahn betonte, dass eine Vergütungsregelung hierfür gefunden werden müsse, damit Ärzte mit mehr Patienten nicht bestraft würden. Die Kassenärzte hatten zusätzliches Geld gefordert.