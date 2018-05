Spahn sieht erheblichen Nachbesserungsbedarf bei Gesundheitskarte

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht bei der elektronischen Gesundheitskarte und der elektronischen Patientenakte noch erheblichen Nachbesserungsbedarf. "Was ich glaube, was wir besser machen müssen, ist: Wie kommt das beim Bürger, beim Patienten an?", sagte der CDU-Politiker am Freitag im ARD-Mittagsmagazin. Viele wollten das auf ihrem Handy nutzen.

"Ganz normal, in einer App zum Beispiel, ihre elektronische Patientenakte einsehen können, so wie sie auch ihr Bankkonto einsehen können." Er wolle benutzerfreundliche Anwendungen für Patienten schaffen, sagte Spahn. Zwingend notwendig dafür sei eine sichere Infrastruktur, um sensible Daten zu schützen. Die Patienten bestimmten, wer über welche Daten verfügen dürfe. "Das entscheidende Ziel ist, dass der Patient Herr der Daten ist. Der Patient entscheidet auch, wer was sehen können soll. Und was überhaupt gespeichert wird in der elektronischen Patientenakte."

