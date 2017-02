BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sieht "auf breiter Basis eine Annäherung zwischen CDU und CSU". "Es hat sich viel bewegt", sagte Spahn der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) mit Blick auf die von der CDU beschlossenen schärferen gesetzlichen Bestimmungen im Asylrecht. "Deshalb sollten beide mit klaren Aussagen zum Kernthema innere Sicherheit in den gemeinsamen Wahlkampf gehen", erklärte der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.

Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, werden an diesem Sonntag und Montag in München zusammentreffen. Die CSU will so nach monatelangem Streit um die Flüchtlingspolitik öffentlich dokumentieren, dass sie die erneute Kanzlerkandidatur von Merkel unterstützt. Diese Unterstützung hatte Seehofer zuvor mehrfach infrage gestellt. Er komme mit Seehofer "gut aus", sagte Spahn.

Foto: über dts Nachrichtenagentur