Spahn schreibt Buch über Corona-Pandemie

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) arbeitet an einem Buch über seine Erfahrungen in der Corona-Pandemie. "Die Frage, was die Pandemie mit dem Land gemacht hat und was das für die 20er-Jahre bedeutet, beschäftigt mich seit zwei Jahren", sagte Spahn der "Bild am Sonntag". "Ich werde mich in einem Buch mit dieser Frage auseinandersetzen."

Der Titel des Buches soll ein bekanntes Spahn-Zitat aufgreifen: "Wir werden einander viel verzeihen müssen: Wie die Pandemie uns verändert hat - und was sie uns für die Zukunft lehrt". Der Erscheinungstermin im Heyne Verlag ist für den 28. September geplant - fast genau ein Jahr nach der Bundestagswahl. Nach der Wahlniederlage der Union hatte Spahn überlegt, ob er seine politische Karriere überhaupt fortsetzen solle: "Nach der harten Wahlniederlage bin ich in mich gegangen und habe festgestellt, dass ich weiterhin große Freude an der politischen Arbeit habe und für die Themen brenne. Jetzt muss sich die CDU inhaltlich erneuern. Und dafür mache ich im Maschinenraum unserer Partei mit."

