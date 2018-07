Spahn macht Tempo bei der ePA: Patientendaten kommen auf Smartphone und Tablet

Berlin (ots) - Der BKK Dachverband begrüßt ausdrücklich dieInitiative von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, möglichstschnell die rechtlichen Voraussetzungen für eine elektronischePatientenakte (ePA) mit mobilem Zugriff zu schaffen. "So bekommenKassen endlich Rechtsicherheit, eine ePA anbieten zu können", sagtFranz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes. "Versicherte undPatienten wollen einfach, sicher und mobil auf Laborwerte, MRT-Daten,Arzneimittel-Verordnungen und Befunde zurückgreifen können. Siereagieren schon heute mit Unverständnis auf die Zettelwirtschaft imGesundheitswesen. Sie können die meisten Dinge des Alltags wie etwaOnline-Banking und Reisebuchungen mit ihrem Smartphone erledigen undwollen im wichtigen Bereich der Gesundheit nicht von derDigitalisierung abgekoppelt sein."Das Prinzip, dass Versicherte auch mobil auf ihre Daten zugreifenund jederzeit selbst entscheiden können und mit wem sie diese Datenteilen, ist für Betriebskrankenkassen entscheidend für den Erfolg derDigitalisierung.Noch in diesem Sommer bekommen BKK-Versicherte volle Kontrolleüber ihre Gesundheitsdaten - mit der Vivy-App. Betriebskrankenkassen,Ersatzkassen, Innungskrankenkassen und PKV haben gemeinsam einetechnische Lösung entwickelt und konnten rasch eine elektronischeGesundheitsakte auf den Markt bringen. Die Nutzung dieser App istnicht von der Mitgliedschaft in einer bestimmten privaten odergesetzlichen Krankenkasse abhängig."Wir freuen uns, dass der Minister jetzt selbstbestimmtes Handelnund Entscheiden über die eigene Gesundheit sowie eine intuitiveNutzung auch der Patientenakte schnell vorantreiben wird", sagt FranzKnieps. "Mobiler Zugang, einfache Registrierung trotz hohemSozialdatenschutz und transparente Organisation der Behandlung werdendie Patienten überzeugen."Pressekontakt:Sarah KramerPressereferentinBKK Dachverband e.V.Mauerstr. 8510117 BerlinTEL 030/ 2700406 - 304MOBIL 0174 166 67 84Sarah.Kramer@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell