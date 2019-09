Spahn lehnt unterschiedliche Behandlung bei Organ-Vergabe ab

BERLIN (dpa-AFX) - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt eine unterschiedliche Behandlung von Organspendern und Nicht-Spendern bei der Organvergabe ab.



Er verstehe den Gedanken dahinter, aber zu Ende gedacht, gerate man schnell auf die schiefe Bahn, wenn man Unterstützung nur noch denjenigen gewähre, die sich regelkonform oder erwartungskonform verhielten, sagte Spahn am Donnerstag in Berlin. Eine solche Regelung wäre nach Ansicht Spahns verfassungsrechtlich problematisch. "Ich möchte es aber auch politisch nicht", sagte er.

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie, Robert Nuscheler, hatte vorgeschlagen, dass diejenigen, die einer Organspende widersprechen, selbst auf der Warteliste nach hinten rutschen. Es sei nicht einzusehen, "warum Menschen, die nicht zur Organspende bereit sind, dieselben Chancen auf ein Organ haben sollen wie potenzielle Spender", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch).

Im Bundestag laufen zur Zeit Beratungen über eine Neuregelung der Organspende. Eine Abgeordnetengruppe um Spahn strebt eine "doppelte Widerspruchslösung" an. Demnach sollen alle Volljährigen als Organspender gelten. Man soll dazu aber später Nein sagen können. Daneben gibt es den Vorschlag einer Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Dieser sieht vor, alle Bürger mindestens alle zehn Jahre beim Ausweisabholen auf das Thema Organspende anzusprechen. Über die beiden Gesetzentwürfe soll der Bundestag voraussichtlich noch in diesem Jahr in freier Abstimmung entscheiden. Auch die AfD hat einen Antrag vorgelegt. Ziel ist es, angesichts von fast 10 000 Menschen auf den Wartelisten zu mehr Spenden zu kommen./jr/DP/jha